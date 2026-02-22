खेल

BCCI Support Framework : डीसीसीआई ने ब्लाइंड क्रिकेट के सहयोग के लिए बीसीसीआई का स्वागत किया

ब्लाइंड क्रिकेट के लिए बीसीसीआई की पहल को मिला समर्थन
Feb 22, 2026, 04:08 PM
नई दिल्ली: डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीसीआई) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा ब्लाइंड क्रिकेट के सहयोग के लिए हाल में किए गए फैसलों का स्वागत किया है।

 

डीसीसीआई के सदस्यों में से एक क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया (सीएबीआई) के लिए बीसीसीआई ने सहयोग का एक फ्रेमवर्क पेश किया है। इसे भारतीय क्रिकेट के समावेशी विकास के तौर पर देखा जा रहा है।

 

बीसीसीआई ने शनिवार को क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया (सीएबीआई) के लिए एक सपोर्ट फ्रेमवर्क की घोषणा की, जिसमें भारतीय क्रिकेट में समावेशी विकास की प्रतिबद्धता को दिखाया गया।

 

बीसीसीआई द्वारा कहा गया, "यह पहल क्रिकेट में समावेशी विकास के महत्व को दिखाती है। इसकी वकालत आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने बीसीसीआई के सचिव पद पर रहते हुए की थी।"

 

यह पहल, जो अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर, होम सीरीज में सहयोग और बीसीसीआई से जुड़े वेन्यू तक पहुंच पर फोकस करती है, दिव्यांग क्रिकेट द्वारा पसंद की गई है।

 

डीसीसीआई के अधिकारियों ने इस कदम को एक प्रगतिशील बदलाव बताया जो दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए पेशेवर रास्तों को मजबूत करता है।

 

डीसीसीआई के महासचिव रवि कांत चौहान ने कहा, "जय शाह एक सोच, एक विश्वास और एक बदलाव को दिखाते हैं। जब नेतृत्व पद से ऊपर उठकर मकसद से चलती है, तो इतिहास बनता है। उनके विजन ने लगातार दिखाया है कि साफ दिशा और मजबूत इरादे से खेल में बदलाव लाया जा सकता है।"

 

डीसीसीआई के उपाध्यक्ष सुमित जैन ने कहा, "सिर्फ काम करने और काम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में बहुत फर्क है। उनके नेतृत्व में, भारतीय क्रिकेट—खासकर महिला क्रिकेट—ने जबरदस्त तरक्की देखी है। यह बदलाव सिर्फ संख्या में ही नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और मौकों में भी दिखता है।"

 

संयुक्त सचिव अभय प्रताप सिंह ने कहा, "दिव्यांग क्रिकेट को सहयोग देना और ब्लाइंड क्रिकेट के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क बनाना दिखाता है कि उनका विजन खेल से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह हर प्रतिभावान एथलीट तक पहुंचता है, जिसे बस एक मंच की जरूरत है। यह फैसला हजारों सपनों को दिशा देने के बराबर है।"

--आईएएनएस

 

 

blind cricketInclusive Sports Developmentdisability sportsInternational ExposureBCCI InitiativeSports FrameworkCricket Support PolicyCAB IndiaIndian cricketCricket Governance

