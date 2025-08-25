BCCI Dream11 Deal Ends: ड्रीम11 के साथ नाता खत्म, अब नए टाइटल स्पॉन्सर की तलाश में बीसीसीआई : देवजीत सैकिया

नई दिल्ली: फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम11 के साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का नाता खत्म हो गया है। इसकी पुष्टि सोमवार को बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने की है। अब बीसीसीआई नए लीड स्पॉन्सर की तलाश पर विचार-विमर्श कर रहा है।

देवजीत सैकिया ने आईएएनएस से कहा, "नए कानून के तहत, बीसीसीआई के लिए ड्रीम11 या किसी अन्य समान गेमिंग कंपनी के साथ करार जारी रखना मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई अब ड्रीम11 के साथ करार जारी रख पाएगा। हम इस समय विकल्प पर विचार कर रहे हैं।"

9 सितंबर से यूएई में पुरुष टी20 एशिया कप की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें अब बहुत ही कम समय बचा है। यह पूछे जाने पर कि क्या बीसीसीआई भारतीय टीम के स्पॉन्सर के लिए जल्द ही एक नया टेंडर जारी करेगा, सैकिया ने कहा, "हमने अभी तक कुछ भी तय नहीं किया है, लेकिन हमें अब एक विकल्प तलाशना होगा। ड्रीम11 के जाने से स्पॉन्सरशिप स्लॉट खाली हो जाएगा। इसलिए, हमें एक विकल्प की तलाश है। हमें इसके लिए क्या करना होगा और कैसे करना होगा, इस पर हम अभी विचार-विमर्श कर रहे हैं। नए कानून के तहत, ड्रीम11 अब हमारे साथ नहीं रहेगा।"

जुलाई 2023 में ड्रीम11 ने एडटेक कंपनी बायजू की जगह भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर के रूप में तीन साल का करार किया था। यह करार 358 करोड़ रुपये में हुआ था।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में ड्रीम11 की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। वीवो के हटने के बाद साल 2020 में यह लीड स्पॉन्सर था।

पिछले हफ्ते संसद के दोनों सदनों से ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन और रेगुलेशन) विधेयक 2025 पारित होने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद, ड्रीम11 ने घोषणा करते हुए बताया कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर सभी पैसे आधारित ऑनलाइन गेमिंग प्रतियोगिताओं को निलंबित कर दिया है।