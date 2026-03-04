BCCI Holi Wishes : बीसीसीआई सेक्रेटरी सैकिया समेत कोच गंभीर ने दी होली की शुभकामनाएं

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया और हेड कोच गौतम गंभीर ने होली के मौके पर शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि रंगों का त्योहार सभी की जिंदगी में खुशियां और आनंद लाएगा।

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने लिखा, "सभी को बहुत-बहुत खुश और रंगीन होली की शुभकामनाएं।"

बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "होली के रंग आपकी जिंदगी में खुशियां, आनंद और समृद्धि भर दें। एक मजेदार सेलिब्रेशन की शुभकामनाएं।"

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 'एक्स' पर लिखा, "होली मनाने वाले सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।"

इससे पहले मंगलवार को, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, भारत के दिग्गज विराट कोहली और क्रिकेट जगत के कई मौजूदा और पूर्व सदस्यों ने होली के मौके पर फैंस को शुभकामनाएं दी थीं।

तेंदुलकर ने 'एक्स' पर लिखा, "होली की शुभकामनाएं। उम्मीद है यह दिन आपके लिए सकारात्मकता, अच्छी सेहत और ढेर सारे खुशी के पल लेकर आए। अगर आप पूरी तरह भीग भी जाते हैं, तो इसे एक विनिंग परफॉर्मेंस समझें।"

वहीं, विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी में लिखा था, "होली की शुभकामनाएं। रंगों का यह त्योहार आपकी जिंदगी में सफलता, खुशी और सकारात्मकता लाए।"

फिलहाल भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप-2026 में व्यस्त है। टीम इंडिया इंग्लैंड के विरुद्ध सेमीफाइनल मुकाबले की तैयारी में जुटी है। यह मैच 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है।

--आईएएनएस