BCCI Asia Cup Issue : आईसीसी हेडक्वार्टर पहुंचे मोहसिन नकवी, बीसीसीआई ने उठाया एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा

नई दिल्ली: एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी शुक्रवार को दुबई स्थित आईसीसी हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां बीसीसीआई ने एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक के दौरान एशिया कप के मुद्दे पर आईसीसी बोर्ड के सदस्यों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया आईसीसी बोर्ड में भारतीय प्रतिनिधि थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारत को तुरंत ट्रॉफी सौंप दी जानी चाहिए। हालांकि, यह चर्चा अनौपचारिक थी। इस मुद्दे पर तब चर्चा हुई जब बोर्ड के सदस्य अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने कहा है कि एशियन क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष के रूप में मोहसिन नकवी ट्रॉफी को अपने पास रखे हुए हैं, जो असल में भारत की थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुद्दे पर शुक्रवार रात तक किसी पैनल का गठन नहीं हुआ, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसके लिए एक पैनल गठित किया जा सकता है। बीसीसीआई चाहता है कि ट्रॉफी जल्द ही भारत को सौंप दी जाए, जो दुबई स्थित एसीसी कार्यालय में मौजूद है। एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने आदेश दिया है कि उनकी अनुमति के बिना इसे कहीं और न ले जाया जाए।

28 सितंबर को भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल दुबई में खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। खिताबी जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं।

मोहसिन नकवी और अधिकारियों ने कुछ देर मंच पर भारतीय टीम के ट्रॉफी लेने का इंतजार किया, जिसके बाद अधिकारी इस ट्रॉफी को अपने साथ वापस ले गए। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के बगैर ही जश्न मनाया। इस घटना के बाद भारत को ट्रॉफी न सौंपने के लिए मोहसिन नकवी को आलोचना का सामना करना पड़ा था।

