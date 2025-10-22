खेल

BCCI Asia Cup Trophy Return : एशिया कप ट्रॉफी सौंपें, बीसीसीआई ने एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी को पत्र लिखा: रिपोर्ट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को ईमेल भेजकर एशिया कप ट्रॉफी भारत को लौटाने की मांग की है।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 22, 2025, 06:51 AM
एशिया कप ट्रॉफी सौंपें, बीसीसीआई ने एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी को पत्र लिखा: रिपोर्ट

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को एक ईमेल भेजा है। ईमेल के माध्यम से बीसीसीआई ने नकवी से एशिया कप ट्रॉफी भारत को लौटाने की मांग की है। एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था।

 

फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पुरस्कार वितरण समारोह में एशिया कप का खिताब एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से लेने से इनकार कर दिया था। नकवी एसीसी अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच संबंध बेहद खराब हैं। इसी वजह से किसी ऐसे व्यक्ति से जो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान सरकार में बड़े पद पर आसीन है, उससे भारतीय कप्तान ने एशिया कप खिताब लेने से इनकार कर दिया था।

 

रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि बोर्ड नकवी के जवाब का इंतजार कर रहा है और अगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, तो हम एक आधिकारिक मेल के जरिए इस मामले को आईसीसी तक पहुंचाएंगे। यह प्रक्रिया के तहत धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है।

 

एशिया कप फाइनल के बाद, भारतीय टीम प्रबंधन ने पूछा था कि ट्रॉफी किसे प्रदान की जाएगी और उन्होंने अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी से इसे प्राप्त करने की इच्छा भी जताई थी, लेकिन बताया जाता है कि नकवी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

 

पुरस्कार वितरण समारोह जब शुरू हुआ, तो भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, और बल्लेबाज तिलक वर्मा ने मंच पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों से अपने-अपने पुरस्कार प्राप्त किए। लेकिन भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव मंच पर मौजूद ​​नकवी से खिताब लेने नहीं गए। नकवी ने किसी और से खिताब दिलवाने की जगह उसे चुपचाप आयोजन स्थल से हटवा दिया। इस वजह से भारतीय टीम अपना जीता हुआ खिताब नहीं ले पाई।

 

बीसीसीआई ने 30 सितंबर को एसीसी की बैठक में विजेता ट्रॉफी भारतीय टीम को न सौंपने के फैसले और मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान एसीसी अध्यक्ष द्वारा किए गए ड्रामे पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इस बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व राजीव शुक्ला ने किया था। शुक्ला ने बैठक में कई कड़े सवाल नकवी से पूछे थे जिनका उनके पास जवाब नहीं था। फिलहाल बीसीसीआई नकवी को किए गए मेल के जवाब का इंतजार कर रही है।

 

 

 

 

 

 

Mohsin NaqviSuryakumar YadavAsia Cup TrophyACCICCIndia vs Pakistancricket newsBCCI

Related posts

Loading...

More from author

Loading...