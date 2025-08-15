खेल

बुची बाबू टूर्नामेंट 2025 : महाराष्ट्र ने किया 17 सदस्यीय टीम का ऐलान, गायकवाड़-शॉ टीम में शामिल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 15, 2025, 05:41 AM

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र ने गुरुवार को बुची बाबू आमंत्रण टूर्नामेंट के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और पृथ्वी शॉ को मौका दिया गया। शॉ मुंबई छोड़कर महाराष्ट्र की टीम में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में नई टीम के लिए यह उनका पहला टूर्नामेंट होगा।

25 वर्षीय पृथ्वी शॉ ने बीते सीजन मुंबई की ओर से खराब प्रदर्शन किया था, जिसके बाद यह खिलाड़ी वापसी को बेताब है।

पृथ्वी शॉ जुलाई 2021 के बाद से भारत की ओर से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेल सके हैं। शॉ भारत के लिए पांच टेस्ट, छह वनडे और महज एक ही टी20 मैच खेले। शॉ खराब फिटनेस के चलते घरेलू टीम से बाहर भी हो चुके हैं। ऐसे में उनके पास इस टूर्नामेंट में खुद को साबित करने का शानदार मौका होगा।

हालांकि, ऋतुराज गायकवाड़ और विकेटकीपर सौरभ नवाले, एक मैच खेलने के बाद टीम से अलग हो सकते हैं। इन खिलाड़ियों को दलीप ट्रॉफी के लिए वेस्ट जोन की टीम से जुड़ना होगा। वेस्ट जोन को सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश मिला है। टीम अपना पहला मैच 4 सितंबर को खेलेगी।

बुची बाबू आमंत्रण टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं, जबकि पिछले दो सीजन में 12 टीमें थीं।

इन 16 टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है। लीग चरण के फॉर्मेट को चार दिवसीय से तीन दिवसीय मैचों में बदला गया है, जिसमें प्रत्येक टीम तीन मैच खेलेंगी। मैचों के बीच एक दिन आराम के लिए होगा। सभी मुकाबले चेन्नई में आयोजित होंगे। फैंस टीएनसीए के यूट्यूब चैनल पर लाइवस्ट्रीम देख सकेंगे।

महाराष्ट्र टीम: अंकित बवाने (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, पृथ्वी शॉ, सिद्धेश वीर, सचिन धास, अर्शिन कुलकर्णी, हर्षल केट, सिद्धार्थ म्हात्रे, सौरभ नवाले (विकेटकीपर), मंदार भंडारी (विकेटकीपर), रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, प्रदीप दाधे, विक्की ओस्तवाल, हितेश वालुंज, प्रशांत सोलंकी, राजवर्धन हंगरगेकर।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...