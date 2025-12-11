खेल

बीबीएल: स्टीव स्मिथ के साथ खेलने को लेकर उत्साहित हैं बाबर आजम

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 11, 2025, 05:57 PM

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले हैं। लीग के आगामी सीजन में बाबर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टीव स्मिथ के साथ खेलने को लेकर उत्साहित हैं।

बाबर आजम बीबीएल में सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलेंगे। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी इसी टीम का हिस्सा हैं। यही वजह है कि बाबर सिडनी के लिए खेलने को लेकर उत्साहित हैं। सिडनी सिक्सर्स रविवार को ऑप्टस स्टेडियम में पांच बार के चैंपियन पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे।

बाबर ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को बताया, "मैं सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा बनकर बहुत उत्साहित हूं। यह सच है कि ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए आप बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए यह मेरे लिए एक अच्छा अनुभव होने वाला है, खासकर इसलिए क्योंकि मुझे स्टीव स्मिथ के साथ खेलने का मौका मिलेगा, जो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं।"

बाबर ने कहा कि उन्हें पहले से ही स्थानीय पाकिस्तानी फैंस का समर्थन महसूस हो रहा है। मैंने पर्थ में पाकिस्तानी समुदाय में जोश देखा है। जब मैं सिडनी जाऊंगा तो और भी फैंस आएंगे, इसलिए उनका मनोरंजन करना अच्छी बात है।

बीबीएल में इस बार पाकिस्तान के सात क्रिकेटर हिस्सा ले रहे हैं। बाबर उनमें से एक हैं। बाबर के अलावा मोहम्मद रिजवान (मेलबर्न रेनेगेड्स), शाहीन अफरीदी (ब्रिस्बेन हीट), हारिस रऊफ (मेलबर्न स्टार्स), शादाब खान (सिडनी थंडर), और हसन खान (मेलबर्न रेनेगेड्स) भी इस साल बीबीएल का हिस्सा हैं।

सिडनी में क्रिकेट ऑर्गनाइजर सोहेल शेख ने कहा, "बाबर हमारे लिए सम्मान की बात है। बाबर के सिडनी आने और बिग बैश लीग में हमारी टीम के लिए खेलने को लेकर पाकिस्तानी फैंस में बहुत उत्साह है।"

पाकिस्तान के अलग-अलग शहरों में पाकिस्तानी नागरिक बड़ी संख्या में रहते हैं। बीबीएल में इस बार बाबर सहित पाकिस्तान के कई बड़े स्टार खेल रहे हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में रह रहे पाकिस्तानियों के बीच इस सीजन को लेकर उत्साह है।

--आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...