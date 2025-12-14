बीबीएल: स्कॉर्चर्स की शानदार शुरुआत, बारिश से प्रभावित मुकाबले में सिक्सर्स को 5 विकेट से हराया

पर्थ, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। पर्थ स्कॉर्चर्स ने बिग बैश लीग (बीबीएल) 2025-26 की शुरुआत जीत के साथ की है। पर्थ स्टेडियम में खेले गए सीजन के पहले ही मुकाबले में स्कॉर्चर्स ने सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की।

बारिश से प्रभावित मुकाबले में 9-9 ओवरों की कटौती की गई। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सिडनी सिक्सर्स की टीम ने निर्धारित 11 ओवरों में 5 विकेट खोकर 113 रन बनाए।

टीम की शुरुआत निराशाजनक रही। मुकाबले की तीसरी गेंद पर ही सिक्सर्स ने डैनियल ह्यूजेस का विकेट गंवा दिया। उस समय तक खाता भी नहीं खुला था।

इसके बाद जोश फिलिप ने बाबर आजम के साथ मोर्चा संभालने की कोशिश की, लेकिन यह जोड़ी टीम के खाते में सिर्फ 15 रन का योगदान दे सकी। बाबर 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

फिलिप ने कप्तान मोइजेस हेनरिक्स के साथ तीसरे विकेट के लिए 21 रन जुटाए, लेकिन टीम को 4.4 ओवरों में 36 के स्कोर पर तीसरा झटका भी लग गया। फिलिप 18 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हेनरिक्स ने 9 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

जैक एडवर्ड्स और लाचलान शॉ (19) ने पांचवें विकेट के लिए 24 गेंदों में 48 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 89 के स्कोर तक पहुंचाया। एडवर्ड्स ने 21 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 46 रन की नाबाद पारी खेली।

विपक्षी टीम की तरफ से ब्रूडी काउच ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि आरोन हार्डी और जोएल पेरिस ने एक-एक विकेट निकाला।

इसके जवाब में पर्थ स्कॉर्चर्स ने 10.1 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। इस टीम ने भी तीसरी गेंद पर ही विकेट गंवा दिया था। मिचेल मार्श (0) उस समय आउट हुए, जब टीम का खाता तक नहीं खुला था।

यहां से कूपर कोनोली ने 31 गेंदों में 5 छक्कों और 3 चौकों के साथ 59 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान एश्टन टर्नर ने 9 गेंदों में नाबाद 16 रन बनाते हुए टीम को 5 गेंदें शेष रहते जीत दिलाई।

विपक्षी टीम से बेन ड्वारशुइस ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि चार्ली स्टोबो, जैक एडवर्ड्स और टॉड मर्फी ने 1-1 विकेट निकाला।

--आईएएनएस

