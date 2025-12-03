बीबीएल के अगले सीजन से बाहर हुए तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन

ब्रिस्बेन, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बिग बैश लीग (बीबीएल) के अगले सीजन से बाहर हो गए हैं। पीठ में इंजरी की वजह से जॉनसन को आगामी सीजन से बाहर होना पड़ा है।

बुधवार को क्लब की तरफ से जारी एक बयान में जॉनसन ने कहा, "रिकवरी की प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। मुझे जल्द से जल्द वापसी का भरोसा है। मुझे पता है कि हीट के फैंस इस सीजन में टीम को पूरा सहयोग देंगे। मैं भी बाहर से फैंस के रूप में टीम का समर्थन करूंगा।"

ब्रिस्बेन हीट के सीईओ टेरी स्वेनसन ने कहा कि वह जॉनसन के जल्दी ठीक होने की दुआ करते हैं और अगले साल क्लब के लिए उनकी वापसी का इंतजार करेंगे। स्पेंसर पीठ की चोट से उबर रहे हैं। उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है लेकिन उनकी वापसी आगामी सीजन में नहीं हो पाएगी। हम सभी स्पेंसर के लिए निराश हैं लेकिन जब तक वह ठीक नहीं हो जाते, हम उन्हें लगातार सपोर्ट देंगे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में चोट से बहुत अच्छे से वापसी की है और मुझे कोई शक नहीं है कि वह भविष्य में फिर से पूरी तरह ठीक होने के लिए प्रयास करेंगे और वापसी करेंगे।

क्लब के बयान में कहा गया है कि जॉनसन के विकल्प का ऐलान 15 दिसंबर को जिलॉन्ग में मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ होने वाले उनके शुरुआती मुकाबले के समय किया जाएगा।

जॉनसन ने 2023 में ब्रिस्बेन हीट के लिए डेब्यू किया था और 2024 में उनकी चैंपियनशिप जीत में प्लेयर ऑफ द फाइनल रहे थे।

इस प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 5 वनडे और 8 टी20 खेल चुका है। वनडे में 4 और टी20 में 14 विकेट उन्होंने लिए हैं।

पीठ की इंजरी की वजह से जॉनसन आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने के बाद मैदान पर नहीं दिखे हैं। बीबीएल से बाहर होने के बाद उनके अगले साल भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले टी20 विश्व कप में खेलना भी संदिग्ध हो गया है।

--आईएएनएस

पीएके