बॉब सिम्पसन सज्जन व्यक्ति थे, उनके साथ बिताया समय हमेशा याद रहेगा : सौरव गांगुली

नई दिल्ली, 16 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान बॉब सिम्पसन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। गांगुली ने सिम्पसन को 'सज्जन व्यक्ति' कहा।

सौरव गांगुली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "आरआईपी बॉब सिम्पसन, 1999 विश्व कप की यादें और लंकाशायर में आपके साथ बिताया गया समय हमेशा मेरे दिल और यादों में रहेगा। आप दिल से एक सज्जन व्यक्ति थे।"

बॉब सिम्पसन 1999 में भारतीय टीम के सलाहकार थे, और उन्होंने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में लीसेस्टरशायर और लंकाशायर को भी कोचिंग दी थी।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान बॉब सिम्पसन का निधन शनिवार को 89 साल की उम्र में सिडनी में हो गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनके निधन की पुष्टि की है।

बॉब सिम्पसन के निधन पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तानों स्टीव वॉ और एलन बॉर्डर ने दुख जताया है। दोनों पूर्व कप्तानों ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के उत्थान में बॉब सिम्पसन के योगदान को याद किया है।

पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के एक सच्चे दिग्गज ने हमें छोड़ दिया है। एक कुशल बल्लेबाज, नेतृत्वकर्ता, कोच और मार्गदर्शक के रूप में उनकी विरासत ने क्रिकेटरों की कई पीढ़ियों को निखारा। उनका प्रभाव ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की कहानी में हमेशा अमर रहेगा।"

मैथ्यू हेडन ने स्वीप शॉट खेलने की अपनी दक्षता का श्रेय सिम्पसन को दिया।

सिम्पसन ने 1957 से 1978 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 62 टेस्ट मैच खेले और 46.81 की औसत से 4869 रन बनाए। इसमें 10 शतक और 27 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 311 रन था। उन्होंने 110 कैच और 71 विकेट भी लिए।

सिम्पसन को विशेष रूप से 41 वर्ष की आयु में संन्यास से वापसी करने और विश्व सीरीज क्रिकेट के आगमन पर ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व करने के अपने निर्णय के लिए जाना जाता है।

वह 1986 से 1996 तक ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच रहे। उनकी कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 1987 का विश्व कप, 1989 में इंग्लैंड में एशेज और 1995 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती थी।

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए सिम्पसन को 1985 में स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम और 2006 में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।

