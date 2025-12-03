Basanti Hansda : ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप जीतने से युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी: बसंती हांसदा

भुवनेश्वर: ऑलराउंडर बसंती हांसदा ने भारत के महिला ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने पर खुशी जताई है। उनका मानना है कि इससे युवा खिलाड़ियों को भी देश के लिए वर्ल्ड कप जीतने की प्रेरणा मिलेगी।

बसंती हांसदा ने आईएएनएस से कहा, "मैं एक ऑलराउंडर हूं। मैंने ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 45 रन की पारी खेली थी। मुझे 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था। फाइनल में हमने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। हमने शानदार फील्डिंग की। बिनीता (नेपाल की कप्तान) का विकेट हमारे लिए अहम था। उनके आउट होने के बाद हम बेहद खुश थे। वह एक मजबूत खिलाड़ी हैं।"

बसंती ने बताया कि उन्हें कोच और सहयोगी स्टाफ की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिला है, जिसका टीम के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला।

उन्होंने कहा, "हमें भरपूर सपोर्ट मिला है। इसका नतीजा परिणाम में देखने को मिला है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसकी हमें बेहद खुशी है। इस दौरान उन्होंने हमें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। हम देश के लिए विश्व कप जीतकर आए हैं। इससे अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी।"

बसंती हांसदा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 नवंबर को खेले गए मुकाबले में 39 गेंदों में 3 चौकों के साथ नाबाद 45 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने गंगा कदम के साथ 11 ओवरों में 93 रन की साझेदारी की। ऑस्ट्रेलिया को 109/9 के स्कोर पर रोकने के बाद भारत ने 11.5 ओवरों में 9 विकेट शेष रहते जीत दर्ज कर ली।

इसके बाद टीम इंडिया ने खिताबी मुकाबले में नेपाल को 114/5 के स्कोर पर रोकने के बाद महज 12.1 ओवरों में 7 विकेट शेष रहते जीत दर्ज की।

कोलंबो में खिताबी जीत के बाद जब खिलाड़ी स्वदेश लौटे, तो यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद पीएम मोदी ने भारतीय टीम से मुलाकात करते हुए उनकी मेहनत, टीमवर्क और जज्बे की सराहना की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को मिठाई भी खिलाई।

--आईएएनएस