Bangladesh Vs Netherlands T20: अपने प्रदर्शन से खुश, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी : तस्कीन अहमद

तस्कीन अहमद के 4 विकेट से बांग्लादेश की धमाकेदार जीत
Aug 31, 2025, 12:03 PM
नई दिल्ली:  बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। शुक्रवार को खेले गए पहले टी20 मैच में बांग्लादेश की जीत में तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद की बड़ी भूमिका रही थी। अहमद ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए चार विकेट लिए थे। अपने इस प्रदर्शन से तस्कीन खुश तो हैं लेकिन वह इससे भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं।

तस्कीन अहमद ने कहा कि चोट की वजह से उन्हें लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। श्रीलंका दौरे में मैंने वापसी की लेकिन तब लय नहीं मिल पाई थी। मैं खुश हूं कि नीदरलैंड सीरीज में मैं अपनी लय में वापस लौट रहा हूं। हालांकि सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौटने के लिए मुझे अभी लंबा रास्ता तय करना है।

तस्कीन ने कहा है कि मैंने पिछले कुछ सप्ताह में बहुत मेहनत की है। एक तेज गेंदबाज के रूप में अपनी गेंदों में गति को अधिकतम स्तर पर ले जाना चाहता हूं। हालांकि गेंदबाजी मैच की परिस्थिति के मुताबिक करनी होती है।

उन्होंने कहा कि मैच के दौरान मैंने शुरुआत में, बीच में और फिर आखिरी ओवरों में मैंने परिस्थिति के अनुसार गेंदबाजी करने की कोशिश की। टी20 में अच्छी गेंदें भी बाउंड्री के लिए जा सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर मैं वैरिएशन को सही ढंग से लागू कर सका।

शनिवार को बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच खेले गए सीरीज के पहले टी20 मैच में तस्कीन अहमद की घातक गेंदबाजी की बदौलत बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 8 विकेट पर 136 रन पर रोक दिया।

तस्कीन अहमद ने 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट लिए थे।

बांग्लादेश ने 13.3 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 138 रन बनाकर 8 विकेट से जीत हासिल कर ली। बांग्लादेश के लिए कप्तान लिटन दास ने 29 गेंद पर नाबाद 54 रन और सैफ हसन ने 19 गेंद पर नाबाद 36 रन की पारी खेली। तंजिद हसन 29 और परवेज होसैन इमोन 15 रन बनाकर आउट हुए थे।

 

 

 

