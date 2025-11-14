Bangladesh Test Win : पारी के अंतर से आयरलैंड की हार, महमूदुल हसन रहे बांग्लादेश की जीत के हीरो

नई दिल्ली: बांग्लादेश ने आयरलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट पारी और 47 रन से अपने नाम किया। सिलहट में खेले गए इस मुकाबले में जीत के साथ बांग्लादेश ने 2 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है।

महमूदुल हसन जॉय मेजबान टीम की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने बांग्लादेश की पहली पारी में बतौर सलामी बल्लेबाज 171 रन बनाए। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी आयरलैंड की टीम पहली पारी में महज 286 रन पर सिमट गई।

टीम की शुरुआत खराब रही। कप्तान एंड्रयू बालबर्नी खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए थे। यहां से पॉल स्टर्लिंग ने कैड कारमाइकल के साथ दूसरे विकेट के लिए 96 रन जुटाते हुए पारी को संभाला।

स्टर्लिंग 60 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कारमाइकल ने 59 रन की पारी खेली। इनके अलावा कर्टिस कैम्फर ने 44, जबकि लॉरेन टकर ने 41 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

विपक्षी टीम की ओर से मेहदी हसन मिराज ने सर्वाधिक 3 विकेट अपने नाम किए, जबकि हसन महमूद, तैजुल इस्लाम और हसन मुराद ने 2-2 विकेट निकाले।

इसके जवाब में बांग्लादेश ने 587/8 के स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित की। महमूदुल हसन जॉय ने शादमान इस्लाम के साथ पहले विकेट के लिए 168 रन जोड़े। इस्लाम ने टीम के खाते में 80 रन का योगदान दिया।

इसके बाद महमूदुल ने मोमिनुल हक के साथ दूसरे विकेट के लिए 173 रन जोड़ते हुए टीम को 300 के पार पहुंचा दिया। महमूदुल 286 गेंदों में 4 छक्कों और 14 चौकों के साथ 171 रन बनाकर आउट हुए।

इनके अलावा, कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने 100 रन बनाए, जबकि मोमिनुल हक ने 82 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

आयरलैंड की ओर से मैथ्यू हम्फ्रेस ने सर्वाधिक 5 विकेट अपने नाम किए, जबकि बैरी मैकार्थी को 2 विकेट हाथ लगे।

बांग्लादेश के पास पहली पारी के आधार पर 301 रन की बढ़त थी। आयरलैंड ने दूसरी पारी में एक बार फिर फैंस को निराश किया। टीम महज 254 रन पर सिमट गई।

इस पारी में एंडी मैकब्राइन ने सर्वाधिक 52 रन बनाए, जबकि पॉल स्टर्लिंग ने 43 और कप्तान बालबर्नी ने 38 रन टीम के खाते में जोड़े, लेकिन आयरलैंड को पारी की हार से बचा नहीं सके।

दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला ढाका में 19 नवंबर से खेला जाना है, जिसमें बांग्लादेश क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगा।

--आईएएनएस