Bangladesh vs Hong Kong T20 : एशिया कप 2025: बांग्लादेश ने हांगकांग से लिया 11 साल पुराना हिसाब, 7 विकेट से धमाकेदार जीत

अबू धाबी: कप्तान लिटन दास (39 गेंदों पर 59 रन) की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत बांग्लादेश ने एशिया कप के ग्रुप बी मुकाबले में हांगकांग को सात विकेट से हराकर अपनी पहली टी20 अंतरराष्ट्रीय जीत दर्ज की। यह मैच गुरुवार को शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया।

144 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने 14 गेंद शेष रहते जीत हासिल की। लिटन और तौहीद हृदॉय (नाबाद 35) के बीच तीसरे विकेट के लिए 95 रन की साझेदारी ने टीम की जीत की नींव रखी। लिटन की संयमित पारी और सही समय पर तेजी से रन बटोरने की रणनीति ने बांग्लादेश को मजबूत स्थिति में बनाए रखा। इससे पहले गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन ने हांगकांग को 143/7 तक सीमित कर दिया।

बांग्लादेश की शुरुआत परवेज हुसैन इमोन के कुछ आकर्षक शॉट्स से हुई, लेकिन वह आयुष शुक्ला की गेंद पर कैच आउट हो गए। तंजीद हसन भी अधिक समय तक टिक नहीं सके। हालांकि, हांगकांग की 11 अतिरिक्त रन की गलती ने बांग्लादेश को पावर-प्ले में 51/2 तक पहुंचा दिया।

इसके बाद लिटन और हृदॉय ने स्ट्राइक रोटेट कर रन गति बनाए रखी। लिटन ने 14वें ओवर में तेजी दिखाते हुए लगातार चौके-छक्के जड़े और 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने ईशान खान और यासिम मुर्तजा के खिलाफ आक्रामक खेल दिखाया। हालांकि, अतीक इक़बाल ने उन्हें 59 रन पर बोल्ड कर दिया, लेकिन तब तक बांग्लादेश जीत के काफी करीब पहुंच चुका था।

संक्षिप्त स्कोर:

हांगकांग 143/7 (निज़ाकत खान 42, ज़ीशान अली 30; तंजीम हसन साकिब 2/21, रिशाद हुसैन 2/31)

बांग्लादेश 144/3, 17.4 ओवर में (लिटन दास 59, तौहीद हृदॉय नाबाद 35; अतीक इक़बाल 1/13, आयुष शुक्ला 1/32)

