Liton Das Injury Update : बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर

लिटन दास बाहर, जेकर अली कप्तान और सौम्य सरकार की वापसी
Sep 29, 2025, 03:06 AM
ढाका: बांग्लादेशी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 3 टी20 मुकाबलों की सीरीज में अपने नियमित कप्तान लिटन दास के बगैर उतरेगी। साइड स्ट्रेन के कारण सलामी बल्लेबाज को इस सीरीज से बाहर होना पड़ा है। जेकर अली इस सीरीज में कार्यवाहक कप्तान होंगे। सौम्य सरकार ने भी टीम में वापसी की है।

 

 

एशिया कप 2025 में लिटन दास भारत और पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 2 मुकाबलों में नहीं खेले थे। टीम के फिजियो बैजेदुल इस्लाम ने पुष्टि की है कि लिटन दास को स्कैन में ग्रेड 1 स्ट्रेन का पता चला है।

 

'ईएसपीएनक्रिकइन्फो' ने बैजेदुल के हवाले से बताया, "लिटन दास साइड स्ट्रेन के कारण एशिया कप के पिछले दो मुकाबलों में नहीं खेल सके थे। एमआरआई स्कैन में उनके पेट की बाईं मांसपेशी में ग्रेड 1 स्ट्रेन का पता चला है। वह रिकवरी की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जिसके चलते अफगानिस्तान के विरुद्ध टी20 सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।"

 

जेकर अली ने लिटन दास की गैरमौजूदगी में पिछले दो एशिया कप में बांग्लादेश की कमान संभाली थी। वह अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज में भी टीम का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। यह विकेटकीपर-बल्लेबाज अपने पिछले तीन मुकाबलों में खासा प्रभावित नहीं कर सका है।

 

वहीं, 32 वर्षीय सौम्य सरकार इस साल की शुरुआत में चोटों के कारण बाहर रहने के बाद टी20 फॉर्मेट में वापसी करने जा रहे हैं। उन्होंने पिछली बार 17 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश की ओर से टी20 मुकाबला खेला था। बाएं हाथ के इस अनुभवी बल्लेबाज के शामिल होने से बांग्लादेश के बल्लेबाजी क्रम को मजबूती मिलेगी।

 

बांग्लादेश 2, 3 और 5 अक्टूबर को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में टी20 सीरीज के मुकाबले खेलेगा। इसके बाद 8-14 अक्टूबर के बीच तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज आयोजित होगी।

 

बांग्लादेश की टीम : जेकर अली (कप्तान), तंजिद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हिरदॉय, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, रिशद हुसैन, मेहदी हसन, नसुम अहमद, तस्कीन अहमद, तनजीम हसन साकिब, मुस्तफिजुर रहमान, शोरफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन, सौम्य सरकार।

 

 

 

 

