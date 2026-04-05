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Bangladesh Cricket Captain : बीसीबी ने मेहदी की वनडे कप्तानी 2027 तक बढ़ाई, विश्व कप 2028 तक टी20 टीम की कमान संभालेंगे लिटन दास

मिराज ODI और लिटन T20 कप्तान बने रहेंगे, BCB ने बढ़ाया कार्यकाल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 05, 2026, 05:20 AM
बीसीबी ने मेहदी की वनडे कप्तानी 2027 तक बढ़ाई, विश्व कप 2028 तक टी20 टीम की कमान संभालेंगे लिटन दास

नई दिल्ली: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को घोषणा की कि मेहदी हसन मिराज 2027 तक वनडे कप्तान बने रहेंगे। बीसीबी ने यह भी पुष्टि की है कि लिटन दास टी20 विश्व कप 2028 तक टी20 टीम की कप्तानी करेंगे। लिटन को पिछले एक साल में टीम को संवारने में अहम भूमिका निभाने के लिए यह इनाम दिया गया है।

बीसीबी के संचालन अध्यक्ष नजमुल आबेदीन फहीम ने बोर्ड की बैठक के बाद पत्रकारों संग बातचीत करते हुए कहा, "चूंकि हमारे टी20 कप्तान का कार्यकाल टी20 विश्व कप 2026 के साथ समाप्त हो गया था, इसलिए मौजूदा टी20 कप्तान और उप-कप्तान 2028 में होने वाले अगले टी20 विश्व कप तक अपने पदों पर बने रहेंगे। इसके साथ ही हमारे वनडे कप्तान का कार्यकाल भी अब समाप्त होने वाला है। इसी कारण से हमें लगता है कि यह बहुत जरूरी है कि कप्तान बिना किसी रुकावट के काम कर सकें और एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण का पालन करें।"

उन्होंने आगे कहा, "मेहदी हसन मिराज पिछले लगभग एक साल से टीम की कप्तानी कर रहे हैं, और विश्व कप नजदीक होने के कारण हमने सोचा कि उन्हें यह अवसर देने से वे टीम को और भी बेहतर तरीके से व्यवस्थित और मजबूत कर पाएंगे। मेरी राय में मिराज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने टीम के लिए जोरदार खेल दिखाया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक दीर्घकालिक कार्यकाल देने का यह निर्णय लिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कप्तान टीम को प्रभावी ढंग से संवारने और प्रबंधित करने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकें।"

नजमुल आबेदीन फहीम ने यह घोषणा मीरपुर के शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मौजूदा प्रशासन की चौथी बोर्ड बैठक के बाद की। बीसीबी ने अपने कोचिंग सेटअप को मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाया और पूर्व लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद रफीक को एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर स्पिन-बॉलिंग कंसल्टेंट नियुक्त किया। बोर्ड ने पूर्व कप्तान हबीबुल बशर सुमन की अध्यक्षता वाले नव-निर्वाचित चयन पैनल को भी मंजूरी दे दी और एक नई एचआर नीति पर काम शुरू कर दिया है। अंपायरों और खिलाड़ियों के लिए एक पेंशन योजना पर भी चर्चा की गई।

--आईएएनएस

 

 

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