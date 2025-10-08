Bangladesh Cricket Board : बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के निदेशक निर्वाचन के कुछ घंटों के अंदर हटाए गए, राजनीतिक संबंध बना कारण

ढाका: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के चुनावी नतीजे सोमवार को घोषित हुए थे। परिणाम आने के कुछ घंटे बाद ही बीसीबी विवादों में आ गया। बीसीबी के नवनिर्वाचित निदेशक इश्फाक अहसन को राजनीतिक संबंधों की वजह से अपना पद खोना पड़ा है। सरकार ने उन्हें निदेशक के पद से हटा दिया है। अहसन को बीसीबी बोर्ड में सरकार द्वारा नामित दो प्रतिनिधियों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था।

बांग्लादेश में खेलों की देखरेख के लिए जिम्मेदार शासी निकाय, राष्ट्रीय खेल परिषद (एनएससी) ने अहसन के कथित राजनीतिक जुड़ाव के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की। एनएससी के कार्यकारी निदेशक काजी नजरुल इस्लाम ने कहा, "हमने उन्हें उनके राजनीतिक संबंधों के कारण हटा दिया है। एक नए निदेशक की नियुक्ति की जाएगी।"

ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, एनएससी अहसन की जगह एक महिला की नियुक्ति पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है, तो यह देश के क्रिकेट प्रशासन में लैंगिक समावेशन की दिशा में एक प्रगतिशील कदम होगा।

सोमवार को बीसीबी के चुनाव ढाका के एक होटल में हुए। मतदान मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, दोनों के जरिए हुआ। अमीनुल इस्लाम बीसीबी के दोबारा अध्यक्ष चुने गए। इस्लाम अब कार्य समिति, मैदान समिति और बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) समिति सहित प्रमुख समितियों की देखरेख करेंगे।

नए नियुक्त निदेशकों में, बांग्लादेश के पूर्व कप्तान खालिद मशूद सबसे प्रमुख हैं। बोर्ड में अपने पहले कार्यकाल में, उन्हें हाई परफॉर्मेंस सेंटर का नेतृत्व सौंपा गया है, जो भविष्य की क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई है।

पूर्व खिलाड़ी अब्दुर रज्जाक को महिला विंग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नजमुल आबेदीन क्रिकेट संचालन के अध्यक्ष बने रहेंगे, जिससे रणनीतिक योजना में निरंतरता बनी रहेगी, जबकि इश्तियाक सादेक खेल विकास के शीर्ष पर बने रहेंगे। प्रसिद्ध गायक आसिफ अकबर को आयु-वर्ग क्रिकेट का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीसीबी का यह निर्णय रोचक है और काफी चर्चा में है।