Bangladesh Victory : आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश ने किया 2-0 से क्लीन स्वीप

ढाका: बांग्लादेश ने आयरलैंड के खिलाफ शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को 217 रन से अपने नाम किया। इसी के साथ मेजबान बांग्लादेश ने 2 मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया।

इससे पहले, बांग्लादेश ने सिलहट स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच को पारी और 47 रन से जीता था।

दूसरे टेस्ट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए बांग्लादेश ने पहली पारी में 476 रन बनाए। इस पारी में मुशफिकुर रहीम (106) और लिटन दास (128) ने शतकीय पारियां खेलीं, जबकि मोमिनुल हक ने 63 रन टीम के खाते में जोड़े।

विपक्षी टीम की ओर से एंडी मैकब्राइन ने सर्वाधिक 6 विकेट हासिल किए, जबकि मैथ्यू हम्फ्रीज और गेविन होए ने 2-2 विकेट निकाले।

इसके जवाब में आयरलैंड की टीम पहली पारी में सिर्फ 265 रन ही बना सकी। इस पारी में लोर्कन टकर ने नाबाद 75 रन बनाए। जॉर्डन नील ने 49 रन की पारी खेली। बांग्लादेश की तरफ से तैजुल इस्लाम ने 4 विकेट हासिल किए।

बांग्लादेश के पास पहली पारी के आधार पर 211 रन की बढ़त थी। इस टीम ने दूसरी पारी 297/4 के स्कोर पर घोषित करते हुए आयरलैंड को जीत के लिए 509 रन का टारगेट दिया।

बांग्लादेश की दूसरी इनिंग में मोमिनुल हक ने 10 चौकों के साथ 87 रन की पारी खेली, जबकि शादमान इस्लाम ने 78 रन बनाए। इनके अलावा, महमूदुल हसन जॉय ने 60 और मुशफिकुर रहीम ने 53 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। आयरलैंड की तरफ से गेविन होए ने 2 विकेट निकाले।

विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी आयरलैंड की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 291 रन ही बना सकी। इस पारी में कर्टिस कैम्फर 71 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि हैरी टैक्टर ने 50 रन का योगदान टीम के खाते में दिया, लेकिन आयरलैंड को जीत नहीं दिला सके। बांग्लादेश की ओर से इस पारी में तैजुल इस्लाम और हसन मुराद ने 4-4 विकेट हासिल किए।

टेस्ट सीरीज के बाद दोनों देशों के बीच तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली जाएगी।

