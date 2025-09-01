खेल

Babar Hayat Most Sixes: : वो बल्लेबाज, जिसके नाम टी20 मैच की एक ही पारी में सर्वाधिक छक्के

बाबर हयात ने एशिया कप टी20 में ओमान के खिलाफ सात छक्कों की ऐतिहासिक पारी खेली।
Sep 01, 2025, 03:45 PM
एशिया कप : वो बल्लेबाज, जिसके नाम टी20 मैच की एक ही पारी में सर्वाधिक छक्के

नई दिल्ली: भले ही विराट कोहली टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन एक ही पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड हांगकांग के खिलाड़ी के नाम है।

बाबर हयात ओमान के खिलाफ एक ही पारी में सात छक्के जड़ने का कारनामा कर चुके हैं। आइए, इस मुकाबले के बारे में विस्तार से जानते हैं।

 

यह मुकाबला 19 फरवरी 2016 को फतुल्लाह के खान साहेब उस्मान अली स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें ओमान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया।

 

ओमान ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 180 रन बनाए। टीम को जीशान मसूद और जतिंदर सिंह की सलामी जोड़ी ने तेज शुरुआत दिलाई।

 

दोनों बल्लेबाजों ने 4.1 ओवरों में 34 रन जोड़े। जीशान 13 गेंदों में एक छक्के और एक चौके की मदद से 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

 

इसके बाद जतिंदर सिंह ने वैभव वाटेगांवकर के साथ दूसरे विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया।

 

जतिंदर सिंह ने 35 गेंदों में 42 रन की पारी खेली, जबकि वैभव 14 रन बनाकर आउट हुए। इनके अलावा आमिर अली ने 32, जबकि मेहरान खान ने 28 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से नदीम अहमद ने सर्वाधिक तीन शिकार किए।

 

विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी हांगकांग की टीम महज पांच रन पर किंचित शाह (0) का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से बाबर हयात ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अंशुमान रथ के साथ दूसरे विकेट के लिए 58 रन जोड़ते हुए टीम को संभालने की कोशिश की।

 

अंशुमान महज 11 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद निरंतर अंतराल पर विकेट गिरते गए। हालांकि, दूसरे छोर पर बाबर हयात टिके रहे।

 

हयात ने 60 गेंदों में सात छक्कों और नौ चौकों की मदद से 122 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। हांगकांग निर्धारित ओवरों में सात विकेट गंवाकर 175 रन ही बना सकी। ओमान ने मुकाबला पांच रन से अपने नाम किया।

 

 

