Babar Azam Statement : बाबर आजम ने पाकिस्तान को दिया भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड मुकाबले में दबाव संभालने का 'मंत्र'

हाईवोल्टेज मुकाबले से पहले बाबर बोले – शांत रहेंगे तो दबाव झेल पाएंगे।
Feb 14, 2026, 04:34 PM
बाबर आजम ने पाकिस्तान को दिया भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड मुकाबले में दबाव संभालने का 'मंत्र'

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 'हाईवोल्टेज मैच' खेला जाना है। पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम चाहते हैं कि उनके युवा खिलाड़ी भारत के खिलाफ इस दबाव को संभालें, जिसके लिए उन्होंने खिलाड़ियों को 'मंत्र' दिया है।

 

बाबर आजम ने युवाओं को सलाह देते हुए कहा है कि जब वे शांत रहेंगे और बाहर के शोर को नजरअंदाज करेंगे, तो बेहतर कर सकेंगे।

भारत और पाकिस्तान अब तक टी20 वर्ल्ड कप में 8 बार आमने-सामने आए हैं, जिसमें भारत ने 7 मैच जीते, जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक मुकाबला अपने नाम कर सका है।

बाबर ने 'ईएसपीएनक्रिकइन्फो' द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर किए गए वीडियो में कहा, "हमने ऐसे कई मैच खेले हैं। हमने सीखा है कि आप खुद को जितना शांत और शांत रखेंगे और बाहर का शोर जितना कम सुनेंगे, उतना ही अच्छा होगा। अगर आप केंद्रित रहते हैं, तो इससे बहुत मदद मिलती है। अपने अनुभव से, हम युवाओं से भी बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप जितना चिंतामुक्त रहेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा।"

31 वर्षीय बल्लेबाज ने कहा, "जैसा कि हमने बात की, भारत-पाकिस्तान का मैच हमेशा हाई-इंटेंसिटी वाला होता है। पूरी दुनिया की निगाहें इस मुकाबले पर रहती हैं। फिर यह एक अलग स्तर पर चला जाता है, और उम्मीदें भी पूरी तरह से अलग स्तर तक बढ़ जाती हैं।"

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के जिस इकलौते मैच को अपने नाम किया, उसमें बतौर कप्तान बाबर आजम (नाबाद 68) ने मोहम्मद रिजवान (नाबाद 79) के साथ 152 रन की साझेदारी की थी। पाकिस्तान ने यह मैच 10 विकेट से जीता था।

पाकिस्तानी टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरुआती दोनों मुकाबले गंवाकर ग्रुप-ए की प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर मौजूद है। बाबर आजम नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में सिर्फ 15 ही रन बना सके थे, जिसके बाद उन्होंने यूएसए के विरुद्ध 46 रन की पारी खेली थी।

--आईएएनएस

 

 

