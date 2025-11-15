Babar Azam Century : सिर्फ 136 वनडे में 20 शतक, बाबर आजम ने इन खिलाड़ियों को पछाड़ा

नई दिल्ली: बाबर आजम ने नाबाद शतकीय पारी खेलते हुए पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में 8 विकेट से जीत दिलाई। यह बाबर आजम का 20वां वनडे शतक था, जो उन्होंने महज 136 पारियों में लगाया।

रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस शतकीय पारी के साथ बाबर आजम सबसे कम पारियों में 20 वनडे शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 108 पारियों में इस मुकाम को हासिल किया था। विराट कोहली 133 पारियों में 20 वनडे शतक पूरा कर चुके थे।

बाबर आजम ने इस मामले में डेविड वॉर्नर (142), क्विंटन डी कॉक (150) और एबी डिविलियर्स (175) को पीछे छोड़ दिया है। बाबर आजम ने वनडे करियर में 139 मैच खेले हैं, जिसमें 53.89 की औसत के साथ 6,467 रन बनाए।

यह बाबर आजम का घरेलू मैदान पर आठवां वनडे शतक रहा। इस मामले में उन्होंने मोहम्मद यूसुफ (7) को पछाड़ दिया है।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी श्रीलंकाई टीम ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 288 रन बनाए। इस पारी में जनिथ लियानागे ने 63 गेंदों में सर्वाधिक 54 रन बनाए, जबकि कामिंदु मेंडिस ने 44 रन की पारी खेली। इनके अलावा सदीरा समरविक्रमा ने 42 रन बनाए।

पाकिस्तान की ओर से हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 3-3 सफलताएं हासिल कीं, जबकि मोहम्मद वसीम जूनियर ने 1 विकेट निकाला।

इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम ने 48.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। फखर जमान और सईम अयूब के बीच 9.4 ओवरों में 77 रन की साझेदारी हुई। सईम 33 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद बाबर आजम ने फखर जमान (78) के साथ दूसरे विकेट के लिए 100 रन जोड़े।

मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने तीसरे विकेट के लिए 112 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई। बाबर आजम 119 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 102 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं, मोहम्मद रिजवान ने 54 गेंदों में 51 रन की पारी खेली। इसी के साथ पाकिस्तान ने 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज में 2-0 से कब्जा कर लिया है। सीरीज का अंतिम मुकाबला 16 नवंबर को इसी मैदान पर खेला जाना है।

यह पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ लगातार चौथी द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत और घरेलू मैदान पर लगातार तीसरी सीरीज जीत है।

