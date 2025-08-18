खेल

Babar Azam Asia Cup 2025 Exclusion: हेड कोच का खुलासा, बाबर आजम से स्ट्राइक रेट सुधारने को कहा गया

बाबर आजम एशिया कप 2025 से बाहर, कोच ने स्ट्राइक रेट सुधारने की सलाह दी।
Aug 18, 2025, 05:23 AM
हेड कोच का खुलासा, बाबर आजम से स्ट्राइक रेट सुधारने को कहा गया

लाहौर:  पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम एशिया कप 2025 से बाहर किए जा चुके हैं। टीम के हेड कोच माइक हेसन ने खुलासा किया है कि बाबर आजम को एशिया कप से बाहर करते हुए उन्हें स्ट्राइक रेट सुधारने को कहा गया। हेसन के अनुसार बाबर को टी20 फॉर्मेट में आक्रामक स्कोरिंग शैली अपनाने की जरूरत है।

माइक हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे लगता है कि सिर्फ तीन मैचों के आधार पर किसी खिलाड़ी की फॉर्म पर सवाल उठाना मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं कि बाबर से स्पिन के खिलाफ खेलने और अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाने के लिए कहा गया है। इन चीजों पर वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

 

बाबर इस साल के अंत में बिग बैश लीग में एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेलेंगे। हेसन का मानना है कि इस लीग के साथ बाबर शानदार वापसी कर सकते हैं।

 

उन्होंने कहा, "बाबर जैसे खिलाड़ी के पास बिग बैश लीग (बीबीएल) में खेलने का मौका है। वह दिखा सकते हैं कि टी20 में किन क्षेत्रों में सुधार कर रहे हैं। वह इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।"

 

बाबर आजम के अलावा विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को त्रिकोणीय सीरीज और एशिया कप के लिए चुनी गई टीम में स्थान नहीं मिल सका है। दोनों ने पिछले साल दिसंबर से पाकिस्तान के लिए एक भी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। यह दोनों ही खिलाड़ी पाकिस्तान की ओर से टी20 फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-2 बल्लेबाज हैं।

 

माइक हेसन ने कहा, "फिलहाल जो खिलाड़ी हमारे पास हैं, उन्होंने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। साहिबजादा फरहान ने छह मैच खेले और तीन बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड जीता।"

 

30 वर्षीय बाबर आजम के नाम टी20 क्रिकेट में 39.83 की औसत के साथ 4,223 रन दर्ज हैं। आजम इस फॉर्मेट में तीन शतक लगाने वाले इकलौते पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं।

 

 

 

