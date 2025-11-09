Babar Azam Records : बाबर आजम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15,000 रन बनाने वाले पाकिस्तान के पांचवें बल्लेबाज बने

नई दिल्ली: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे कर लिए हैं। ये उपलब्धि हासिल करने वाले बाबर पाकिस्तान के पांचवें बल्लेबाज बने हैं।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शनिवार को फैसलाबाद में खेले गए तीसरे वनडे में अपनी 27 रनों की पारी के दौरान बाबर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 15,000 रन पूरे किए। तीनों फॉर्मेट मिलाकर बाबर के कुल 15,004 रन हो गए हैं।

31 साल के बाबर आजम ने 61 टेस्ट में 9 शतक की मदद से 4,366 रन, 137 वनडे में 19 शतक की मदद से 6,336 रन और 131 टी20 में 3 शतक की मदद से 4,302 रन बनाए हैं। बाबर अंतर्राष्ट्रीय टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में बाबर ने रोहित शर्मा को पछाड़ते हुए ये उपलब्धि हासिल की।

पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन पूर्व कप्तान इंजमाम-उल-हक के नाम है। इंजमाम ने 20,541 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर 2009 में टीम को टी20 का विश्व कप जिताने वाले कप्तान यूनिस खान हैं। यूनिस ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर कुल 17,790 रन बनाए हैं। तीसरे नंबर पर मोहम्मद युसूफ हैं। युसूफ ने 17,134 रन बनाए हैं। चौथे स्थान पर जावेद मियांदाद हैं जिनके नाम 16,213 रन हैं। बाबर आजम 15,000 या उससे अधिक रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज बने हैं।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड भारत के सचिन तेंदुलकर के नाम है। तेंदुलकर ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर 664 मैचों में 34,357 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पर श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा हैं। संगकारा ने 594 मैचों में 28,016 रन बनाए हैं। विराट कोहली तीसरे नंबर पर हैं। विराट ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर 553 मैचों में 27,673 रन बनाए हैं। विराट के पास संगकारा को पीछे छोड़ने का मौका है।

--आईएएनएस