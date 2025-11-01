Babar Azam: बाबर ने रोहित को पछाड़ा, बने सर्वाधिक टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाज, जानिए टॉप-5 में कौन?

नई दिल्ली: पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पछाड़ दिया है। आइए, इस लिस्ट में शामिल शीर्ष 5 क्रिकेटर्स के बारे में जानते हैं।

बाबर आजम : पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने साल 2016 से 2025 के बीच अब तक कुल 130 टी20 मैच खेले, जिसमें 39.57 की औसत के साथ 4,234 रन बनाए। इस दौरान बाबर के बल्ले से 3 शतक और 36 अर्धशतक निकले। इस दौरान आजम ने 448 चौकों के साथ 73 छक्के भी लगाए।

रोहित शर्मा : अपनी कप्तानी में भारत को विश्व कप विजेता बनाने वाले रोहित शर्मा ने साल 2007 से 2024 के बीच 159 टी20 मैच खेले, जिसमें 32.05 की औसत के साथ 4,231 रन बनाए। इस दौरान रोहित ने 5 शतक और 32 अर्धशतक लगाए। सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ने वालों में रोहित शर्मा संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। उनके अलावा, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल भी 5 टी20 शतक लगा चुके हैं।

विराट कोहली : रन मशीन कोहली ने साल 2010 से 2024 के बीच अपने टी20 करियर में 125 मैच खेले, जिसमें 48.69 की औसत के साथ 4,188 रन बनाए। इस बीच कोहली ने टी20 क्रिकेट में 1 शतक और 38 अर्धशतक लगाए। इस फॉर्मेट में कोहली के बल्ले से 369 चौके और 124 छक्के देखने को मिले हैं।

जोस बटलर : इंग्लैंड के इस स्टार बल्लेबाज ने साल 2011 से 2025 के बीच 144 टी20 मुकाबलों में 3,869 रन बनाए। 35.49 की औसत के साथ बल्लेबाजी करते हुए बटलर ने 1 शतक और 28 अर्धशतक अपने नाम किए हैं।

पॉल स्टर्लिंग : आयरलैंड के इस खिलाड़ी ने साल 2009 से अब तक अपने टी20 करियर में 153 मैच खेले, जिसमें 26.69 की औसत के साथ 3,710 रन बनाए। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने टी20 करियर में 1 शतक के साथ 28 अर्धशतक लगाए हैं।