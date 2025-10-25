Ayush Badoni Ranji : हिमाचल प्रदेश के खिलाफ खेलेंगे आयुष बडोनी

नई दिल्ली: दिल्ली के कप्तान आयुष बडोनी शनिवार से अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफी मैच में खेलेंगे। बडोनी को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ होने वाले मैच में भारतीय ए टीम का हिस्सा बनाया गया है।

आईएएनएस को मिली जानकारी के मुताबिक, "भारत ए के पहले मैच के लिए बेंगलुरु से बाहर के खिलाड़ियों की रिपोर्टिंग तिथि 28 अक्टूबर है। उस दिन रणजी ट्रॉफी का दूसरा दौर समाप्त होगा। इसका मतलब है कि बडोनी मैच खत्म करके भारत ए टीम से जुड़ने के लिए बेंगलुरु जा सकते हैं।"

बडोनी हैदराबाद के खिलाफ हुए सीजन के पहले मैच में दिल्ली के लिए खेले थे। पहली पारी में उन्होंने 53 रन बनाने के साथ ही मैच में 6 विकेट लिए थे। मैच ड्रॉ रहा था। बडोनी का प्रदर्शन मौजूदा सीजन में अच्छा रहा है। उन्होंने दलीप ट्रॉफी में उत्तर क्षेत्र के लिए 63, नाबाद 204, और 40 रन की पारियां खेली थीं।

इसके बाद उन्होंने लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले चार दिवसीय मैच में भारत ए के लिए 21 रन बनाए, और कानपुर में दो सीमित ओवरों के मैचों में 50 और 21 रन की पारियां खेलने के साथ तीन विकेट भी लिए। बडोनी का हिमाचल प्रदेश के खिलाफ होने वाले मैच के लिए दिल्ली टीम से जुड़ना टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को मजबूती देगा।

हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में दिल्ली की टीम से ऋषभ पंत नहीं जुड़ेंगे।

आईएएनएस को मिली जानकारी के मुताबिक, ऋषभ पंत सितंबर के मध्य से अपनी रिकवरी प्रक्रिया के लिए सीओई में हैं। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के लिए उन्हें भारत ए का कप्तान बनाया गया है। पंत का सीओई में भारत ए के मैच खेलना मैच फिटनेस और उनकी तैयारी का आकलन करने के लिए एक बेहतर विकल्प होगा।

हैदराबाद के खिलाफ ड्रॉ हुए मुकाबले में दिल्ली को तीन अंक मिले थे। दिल्ली को पहली पारी में बढ़त मिली थी। इसी वजह से उसे 3 अंक मिले। दिल्ली के लिए सनत सांगवान और आयुष दोसेजा ने दोहरा शतक लगाया था। सांगवान ने 470 गेंदों पर नाबाद 211 और दोसाजे ने 279 गेंदों पर 209 रनों की पारी खेली।

दिल्ली की टीम

आयुष बडोनी (कप्तान), यश ढुल (उप-कप्तान), अर्पित राणा, सनत सांगवान, अनुज रावत (विकेटकीपर), सुमित माथुर, शिवम शर्मा, रौनक वाघेला, नवदीप सैनी, सिमरजीत सिंह, मनी ग्रेवाल, सिद्धांत शर्मा, ध्रुव कौशिक, प्रणव राजवंशी (विकेटकीपर), नितीश राणा, हिम्मत सिंह, आयुष दोसेजा, राहुल डागर, रितिक शौकीन, प्रियांश आर्य, तेजस्वी (विकेटकीपर), वैभव कांडपाल और रोहन राणा।