डीसी की जीत का मजा हुआ किरकिरा, कप्तान अक्षर पटेल पर लगा 12 लाख का जुर्माना

धर्मशाला: आईपीएल 2026 के 55वें मुकाबले में सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) को 3 विकेट से हराया। इस मैच के बाद डीसी के कप्तान अक्षर पटेल पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

अक्षर पर यह जुर्माना दिल्ली कैपिटल्स द्वारा पंजाब किंग्स के खिलाफ धीमी गति से ओवर फेंकने के कारण लगा है। अक्षर को आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 का दोषी पाया गया है। आईपीएल 2026 में डीसी पहली बार तय समय के अंदर अपने पूरे ओवर फेंकने में नाकाम रही है, जिसके कारण सिर्फ कप्तान पर जुर्माना लगाया गया है।

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 210 रन लगाए। प्रियांश आर्या ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों में 56 रनों की दमदार पारी खेली, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 36 गेंदों में नाबाद 59 रन बनाए। वहीं, कूपर कोनोली ने 27 गेंदों में 38 रनों का योगदान दिया, तो सूर्यांश शेडगे ने 8 गेंदों में 21 रन बनाए।

हालांकि, दिल्ली कैपिटल्स 211 रनों के लक्ष्य को 7 विकेट खोकर 19 ओवर में हासिल करने में सफल रही। डीसी की तरफ से अक्षर पटेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों में 56 रनों की दमदार पारी खेली। वहीं, डेविड मिलर ने 28 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 51 रन बनाए।

अक्षर-मिलर ने चौथे विकेट के लिए 34 गेंदों में 64 रनों की अहम साझेदारी निभाई। आशुतोष शर्मा ने सिर्फ 10 गेंदों में 24 रन बनाए, जबकि अंत के ओवरों में माधव तिवारी ने 8 गेंदों में 18 रन बनाते हुए दिल्ली कैपिटल्स को इस सीजन की पांचवीं जीत दिलाई। माधव ने गेंदबाजी में भी दो विकेट निकाले, जिसके चलते उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। इस जीत के साथ ही डीसी ने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। दिल्ली कैपिटल्स के 12 मुकाबलों में अब 10 प्वाइंट हो गए हैं।

--आईएएनएस