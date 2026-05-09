Delhi Capitals : केकेआर से मिली हार के बाद निराश डीसी कप्तान अक्षर पटेल का ध्यान अब अगले सीजन पर

नई दिल्ली: आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। डीसी शुक्रवार को अपने घरेलू मैदान अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ 8 विकेट से हार गई। सीजन के 11वें मैच में डीसी की यह सातवीं हार थी। इस हार के साथ टीम के लिए प्लेऑफ में खेलने की उम्मीद लगभग समाप्त हो चुकी है। कप्तान अक्षर पटेल तो अगले सीजन की बात भी करने लगे हैं।

मैच के बाद अक्षर पटेल ने कहा, "टीम उम्मीद के मुताबिक रन नहीं बना सकी और स्पिन गेंदबाजों ने कई गलतियां कीं। पिच जिस तरह से व्यवहार कर रही थी, उसे देखते हुए स्पिनरों को ज्यादा सटीक गेंदबाजी करनी चाहिए थी। हालांकि, मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट टीम का दो-तीन ओवर के भीतर पांच विकेट गंवा देना रहा। वहीं से टीम का मोमेंटम पूरी तरह फिसल गया और विपक्षी टीम ने मुकाबले पर पकड़ बना ली। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में भी टीम के साथ ऐसा ही हुआ था। उस मैच में भी शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन लगातार विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई थी।"

उन्होंने कहा कि इस समस्या का हल तकनीकी से ज्यादा मानसिकता में बदलाव लाने से मिलेगा। जब वह और आशुतोष बल्लेबाजी कर रहे थे, तब दोनों यही सोच रहे थे कि अगर उन्होंने गलती की, तो नए बल्लेबाज के लिए हालात और मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि विकेट गिरने के बाद बल्लेबाज थोड़ी देर क्रीज पर टिककर दबाव झेलें और साझेदारी बनाने की कोशिश करें।

अक्षर ने कहा, "आगे की तैयारियों से पहले टीम अपनी गलतियों का विश्लेषण करेगी। अभी सफर लंबा है और अगले सीजन की योजना भी बनानी होगी। टीम प्रबंधन बेंच पर बैठे खिलाड़ियों का भी आकलन करेगा और जरूरत पड़ने पर नए खिलाड़ियों को मौका देने तथा रणनीति में बदलाव पर विचार करेगा।"

डीसी की इस सीजन में अपने घरेलू मैदान पर यह पांचवीं हार थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए डीसी मात्र 142 रन बना सकी थी। फिन एलन के 47 गेंदों पर बनाए 100 रन की मदद से केकेआर ने 14.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाकर मैच 8 विकेट से जीता।

--आईएएनएस