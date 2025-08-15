Australia Vs South Africa 3rd T20: 'करो या मरो' के मुकाबले में उतरेंगी ऑस्ट्रेलिया-साउथ अफ्रीका की टीमें

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच केर्न्स में शनिवार को टी20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जाना है, जिसे जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी।

सीरीज के शुरुआती दोनों मैच डार्विन में खेले गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच को 17 रन से जीता, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने दूसरा मुकाबला 53 रन से अपने नाम किया। दोनों टीमें फिलहाल तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-1 से बराबरी पर हैं।

ऑस्ट्रेलिया को सीरीज के निर्णायक मुकाबले से पहले झटका लगा है। मिचेल ओवेन इस मैच में नहीं खेल सकेंगे। बल्लेबाजी के दौरान उनके हेलमेट पर गेंद लगी थी।

इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी में टिम डेविड और कैमरून ग्रीन से उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी में एडम जांपा और बेन ड्वारशुइस विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं।

वहीं, वेस्टइंडीज की ओर से देवाल्ड ब्रेविस और रासी वैन डर डुसेन टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाने की काबिलियत रखते हैं, जबकि गेंदबाजी में क्वेना मफाका और जॉर्ज लिंडे विपक्षी टीम के लिए घातक साबित हो सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका साल 2006 से अब तक कुल 27 टी20 मैचों में आमने-सामने रही हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा। ऑस्ट्रेलिया ने इस दौरान 18 मैच जीते, जबकि नौ मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा।

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मैच 16 अगस्त को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2.45 बजे से खेला जाना है। मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।

ऑस्ट्रेलिया की टीमः मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, आरोन हार्डी, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट और एडम जांपा।

दक्षिण अफ्रीका की टीमः एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, देवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, सेनुरान मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, नकाबायोमजी पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, रासी वैन डेर ड्यूसेन और प्रेनेलन सुब्रायन।