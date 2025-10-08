Australia vs Pakistan Women ODI 2025 : खाता खोलने को तरसा पाकिस्तान, अब मजबूत ऑस्ट्रेलिया से टक्कर

कोलंबो: ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच महिला विश्व कप 2025 का नौवां मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले में पाकिस्तान की कोशिश जीत का खाता खोलने की होगी।

पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले मैच को 7 विकेट से गंवा चुकी है, जिसके बाद उसने भारत के विरुद्ध अपने अगले मुकाबले को 88 रन से हारा। यह टीम प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है।

वहीं, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम न्यूजीलैंड के विरुद्ध अपना पहला मैच 89 रन से जीत चुकी है। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला बारिश के चलते बेनतीजा रहा। यह टीम प्वाइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर मौजूद है।

ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले में एशले गार्डनर और एनाबेल सदरलैंड से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी में अलाना किंग, एनाबेल सदरलैंड और सोफी मोलिनक्स विपक्षी टीम को परेशान कर सकती हैं।

दूसरी ओर, सिदरा अमीन और मुनीबा अली से पाकिस्तान को बल्लेबाजी में आस होगी, जबकि नाशरा संधू और कप्तान फातिमा सना गेंद से अपना जलवा दिखा सकती हैं।

बीते हफ्ते कोलंबो और उसके आस-पास के इलाकों में काफी बारिश हुई। इसी मैदान पर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 अक्टूबर को मुकाबले में टॉस तक नहीं हो सका, लेकिन बुधवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मैच के दौरान मौसम साफ रहेगा। यहां की पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल नजर आ रही है।

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच अब तक कुल 16 मैच खेले गए हैं, जिसमें सभी मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे।

ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। टॉस आधा घंटे पहले होगा। इस मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप पर उपलब्ध होगी।

ऑस्ट्रेलिया की टीम: एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, सोफी मोलिनक्स, किम गार्थ, अलाना किंग, डार्सी ब्राउन, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम, मेगन शट्ट, हीदर ग्राहम।

पाकिस्तान की टीम: मुनीबा अली, सदफ शमास, सिदरा अमीन, आलिया रियाज, नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), सिदरा नवाज (विकेटकीपर), रमीन शमीम, डायना बेग, नाशरा संधू, सादिया इकबाल, उमाइमा सोहेल, सैयदा अरूब शाह, एयमन फातिमा, शवल जुल्फिकार।