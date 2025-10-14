खेल

Australia vs India : ऑस्ट्रेलिया को झटका, भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच से बाहर दो अहम खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, जोश इंगलिस चोटिल और एडम जांपा पहले वनडे से बाहर
Oct 14, 2025, 05:31 AM
नई दिल्ली: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई खेमे को बड़ा झटका लगा है। जोश इंगलिस और एडम जांपा पर्थ में 19 नवंबर को खेले जाने वाले सीरीज के पहले मैच से बाहर हो गए हैं।

ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर जोश इंगलिस पिंडली में चोट की वजह से इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे, जबकि एडम जांपा निजी कारणों के चलते मैच से बाहर हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) को उम्मीद है कि जोश इंगलिस 25 अक्टूबर को सिडनी में खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले से पहले फिट हो जाएंगे। वहीं, जांपा दूसरे मैच से पहले टीम से वापस जुड़ेंगे।

 

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इन दोनों खिलाड़ियों के बाहर होने की जानकारी देते हुए बैकअप खिलाड़ियों के नाम की भी घोषणा कर दी है। इंगलिस-जांपा के स्थान पर जोश फिलिप और मैथ्यू कुहनेमैन को ऑस्ट्रेलियाई खेमे से जोड़ा गया है।

 

विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश फिलिप पिछली बार साल 2021 में वनडे मैच खेले थे। उन्होंने वनडे करियर के 3 मुकाबलों में 21.66 की औसत के साथ 65 रन बनाए हैं।

 

वहीं, कुहनेमैन को साल 2022 के बाद पहली बार वनडे मैच खेलने का मौका मिल सकता है। उन्होंने अपने वनडे करियर में कुल 4 मैच खेले, जिसमें 31.83 की औसत के साथ 6 विकेट हासिल किए।

 

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर सीमित ओवरों के कुल 8 मुकाबले खेलेगी। दोनों देश पर्थ में 19 अक्टूबर को पहला वनडे मैच खेलेंगे, जिसके बाद 23 अक्टूबर को एडिलेड में दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 25 अक्टूबर को सिडनी में आयोजित होगा। इसके बाद भारत-ऑस्ट्रेलिया की टीमें 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच टी20 सीरीज के कुल 5 मैच खेलेंगी।

 

वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम : मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुहनेमैन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम जांपा।

 

 

 

