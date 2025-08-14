Matt Kuhnemann Spinner: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा झटका, तीन खिलाड़ी बाहर

नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले और वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज मिचेल ओवेन, लांस मॉरिस और ऑलराउंडर मैट शॉर्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं।

ऑलराउंडर मिचेल ओवेन तीसरे टी20 और वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। ओवेन को कगिसो रबाडा की गेंद हेलमेट पर लग गई थी। जांच के बाद उनकी इंजरी गंभीर बताई गई है। इसके चलते उन्हें करीब 12 दिन क्रिकेट से दूर रहना होगा। ऐसे में वे वनडे सीरीज नहीं खेल पाएंगे। बाहर होने की वजह से वे ओवन वनडे क्रिकेट में डेब्यू का मौका चूक गए।

ओवन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सात टी20 मैचों में 135 रन लेने के साथ ही 2 विकेट लिए हैं।

तेज गेंदबाज लांस मॉरिस और ऑलराउंडर मैट शॉर्ट भी मंगलवार से शुरू होने वाली एकदिवसीय सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। लांस मॉरिस ने पीठ दर्द की शिकायत की थी। इस वजह से उन्हें वनडे सीरीज से बाहर होना पड़ा है। वह ऑस्ट्रेलिया ए के भारत दौरे से भी बाहर हो सकते हैं।

वहीं, मैथ्यू शॉर्ट वेस्टइंडीज दौरे के दौरान हुई इंजरी से अब तक नहीं उबर पाए हैं। इंजरी की वजह से वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरुआती दो टी20 मैचों से बाहर थे। अब उन्हें तीसरे टी20 और वनडे सीरीज से भी बाहर कर दिया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हुई इंजरी के बाद से शॉर्ट पूरी तरह फिट होने में अब तक सफल नहीं हो सके हैं।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इन तीन इंजर्ड खिलाड़ियों की जगह पर आरोन हार्डी और मैट कुहनेमन को स्क्वाड में शामिल किया है। आरोन हार्डी शॉर्ट के कवर के तौर पर टी20 सीरीज में पहले से ही शामिल हैं। बाएं हाथ के स्पिनर कुहनेमन ने इससे पहले 2022 में चार वनडे मैच खेले थे। वह वनडे सीरीज में एडम जम्पा के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के स्पिन आक्रमण को मजबूत करेंगे।

फ्लू की वजह से विकेटकीपर जोश इंगलिस भी दूसरे टी20 से बाहर हो गए थे। उनकी जगह एलेक्स कैरी को टीम में शामिल किया गया था। उन्होंने 2021 के बाद अपना पहला टी20 खेला।

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही तीन टी20 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। तीसरा टी20 शनिवार को खेला जाएगा। वनडे सीरीज के तीन मैच 19 अगस्त, 22 अगस्त और 24 अगस्त को खेले जाएंगे।

ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम की अपडेटेड जानकारी

मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, एरॉन हार्डी, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मैट कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, एडम जम्पा