Australia T20 Squad: न्यूजीलैंड दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, मार्कस स्टोइनिस की वापसी

Sep 02, 2025, 11:05 AM
न्यूजीलैंड दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, मार्कस स्टोइनिस की वापसी

नई दिल्ली: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। मार्कस स्टोइनिस को तीन मुकाबलों की इस सीरीज में मौका दिया गया है।

मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल ओवेन और जेवियर बार्टलेट के साथ स्टोइनिस की वापसी से अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप में जगह बनाने का उनका दावा मजबूत हो गया है।

 

36 वर्षीय मार्कस स्टोइनिस ने आखिरी बार नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला था। उन्होंने पिछले एक साल से कोई सेंट्रल या स्टेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है।

 

मार्कस स्टोइनिस इस साल फरवरी में वनडे फॉर्मेट से संन्यास ले चुके थे, लेकिन वैश्विक टी20 सर्किट पर सक्रिय रहे। इस बीच उन्होंने आईपीएल में पंजाब किंग्स और द हंड्रेड में ट्रेंट रॉकेट्स के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। यह दोनों ही टीमें फाइनल तक पहुंचीं।

 

ऑस्ट्रेलियाई टीम को इस सीरीज में मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की कमी खलेगी। स्टार्क टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं, जबकि कमिंस पीठ की चोट से उबर रहे हैं।

 

मैथ्यू शॉर्ट साइड स्ट्रेन की चोट से उबर चुके हैं। यह चोट उन्हें जुलाई में वेस्टइंडीज सीरीज से पहले जमैका में ट्रेनिंग के दौरान लगी थी। नाथन एलिस पितृत्व अवकाश के चलते इस दौरे से बाहर रहेंगे।

 

एलेक्स कैरी और आरोन हार्डी साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर खेले थे, लेकिन न्यूजीलैंड के विरुद्ध इस टी20 सीरीज में अपनी जगह नहीं बना सके।

 

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 1, 3 और 4 अक्टूबर को टी20 सीरीज के तीन मुकाबले खेले जाएंगे। सभी मैच माउंट माउंगानुई में आयोजित होंगे।

 

न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मैट कुहनेमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस और एडम जांपा।

 

