खेल

India vs Australia 4th T20 : ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारत बिना बदलाव के उतरा मैदान में
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 06, 2025, 04:17 PM
चौथा टी20 मैच : ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया ने क्वींसलैंड में खेले जा रहे सीरीज के चौथे टी20 मुकाबले में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारतीय टीम ने इस मुकाबले के लिए प्लेइंग इलेवन में बदलाव नहीं किया है। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम में एडम जांपा, ग्लेन मैक्सवेल, जोश फिलिप और बेन ड्वार्शुइस को मौका दिया गया है।

इस मुकाबले में दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरी हैं। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते बेनतीजा रहा था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा मुकाबला 4 विकेट से जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन टीम इंडिया ने सीरीज का तीसरा मैच 5 विकेट से अपने नाम करते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली।

कुलदीप यादव सीरीज के शेष मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। वह भारत वापस लौट आए हैं, जहां साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ भारत-ए की ओर से खेल रहे हैं। गुरुवार से इस अनाधिकारिक टेस्ट मुकाबले की शुरुआत हो गई है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीमों के बीच अब तक कुल 35 टी20 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने अब तक 21 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 12 मुकाबले जीते। इस बीच 2 मैच बेनतीजा भी रहे।

क्वींसलैंड की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल नजर आती है। यहां गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आएगी। यहां गुरुवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मैच के दौरान बारिश की आशंका नहीं है।

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जांपा।

--आईएएनएस

 

 

Mitchell MarshAdam ZampaSuryakumar YadavGlenn MaxwellPlaying XI4th T20cricket newsIndia vs AustraliaQueensland

Related posts

Loading...

More from author

Loading...