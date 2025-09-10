Ashes 2025 Australia vs England : हममें काफी क्रिकेट बाकी है, एशेज के बाद भी साथ खेलेंगे : जोश हेजलवुड

सिडनी: 21 नवंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 के बीच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जानी है। दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजर इस सीरीज पर है। इस सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक में बदलाव की चर्चा के बीच तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने कहा कि मौजूदा तेज गेंदबाजी आक्रमण में काफी क्रिकेट बाकी है।

जोश हेजलवुड 34, पैट कमिंस 32 और मिचेल स्टार्क एशेज के दौरान 36 साल के हो जाएंगे। टेस्ट और वनडे फॉर्मेट पर फोकस करने के लिए स्टार्क ने टी20 फॉर्मेट से संन्यास से लिया है। अगले एशेज सीरीज तक स्टार्क 38 साल के हो जाएंगे। एक तेज गेंदबाज के लिए 38 साल की उम्र में टेस्ट खेलना हमेशा मुश्किल होता है। ऐसे में चर्चा है कि क्या आने वाली एशेज सीरीज ये तीनों तेज गेंदबाज एक साथ आखिरी बार खेलेंगे।

ऑस्ट्रेलिया की नई अंतर्राष्ट्रीय जर्सी के लांचिंग कार्यक्रम के मौके पर एसईएन से बात करते हुए हेजलवुड ने कहा, "मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट अभी भी सभी को पसंद है। अगले दो सालों में कई टेस्ट मैच होने वाले हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का एक और चक्र है, इसलिए टेस्ट क्रिकेट में अभी भी बहुत कुछ रोमांचक है, सिर्फ एशेज ही नहीं, मुझे लगता है कि हमारे पास अभी कुछ और मैच बचे हैं।"

हेजलवुड, कमिंस या स्टार्क किसी की भी टीम में गैरमौजूदगी ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी को कमजोर करेगी।

हेजलवुड ने इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में सफेद गेंद की क्रिकेट में माध्यम से बहुत कुछ हुआ है। हमारे पास हर राज्य में अच्छे तेज गेंदबाज हैं, और मुझे लगता है कि एक बार उन्हें टेस्ट टीम में मौका मिल जाए, तो वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में तेज गेंदबाजों की कभी कमी नहीं होगी।

स्टार्क ने 100 टेस्ट मैचों में 402 विकेट, हेजलवुड ने 76 टेस्ट में 295 और कमिंस ने 71 टेस्ट में 309 विकेट लिए हैं।