Ashes Second Test : स्टीव स्मिथ का खुलासा, बताया आखिर क्यों गाबा टेस्ट से नाथन लियोन को बाहर रखा?

एशेज में टीम संतुलन के लिए नाथन लियोन बाहर, स्टीव स्मिथ ने दी सफाई
Dec 08, 2025, 10:24 AM
नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया ने स्पिनर नाथन लियोन को इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में जगह नहीं दी। स्टीव स्मिथ के मुताबिक, टीम का संतुलन बनाए रखने के लिए लियोन को इस मैच से बाहर रखा गया। लियोन की गैरमौजूदगी उनकी काबिलियत से बिल्कुल भी जुड़ी नहीं थी।

 

 

38 वर्षीय स्पिनर ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से 140 टेस्ट मुकाबलों में 30.16 की औसत के साथ 562 विकेट निकाले हैं, लेकिन पिंक बॉल टेस्ट मैच से उन्हें अचानक बाहर कर दिया गया।

 

स्टीव स्मिथ ने कहा, "परिणाम अलग भी हो सकता था। यह निश्चित रूप से नाथन के खिलाफ कुछ नहीं है। वह एक अद्भुत खिलाड़ी हैं। वह बहुत लंबे समय से हमारे मुख्य स्पिनर रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त बल्लेबाजी और जिस तरह पुछल्ले बल्लेबाजों ने 50 ओवरों तक डटे रहकर बल्लेबाजी की, उन्होंने हमें वह संतुलन दिया जिसकी हमें तलाश थी।"

 

उन्होंने कहा, "माइकल नेसर टीम में कुछ अलग लेकर आते हैं। हम विकेटकीपर को स्टंप्स के पास ला सकते हैं। वह सीधे स्टंप्स को निशाना बनाते हैं। रन रोककर रखते हैं। वह बल्लेबाजों को जोखिम लेने पर मजबूर करते हैं, खासकर जब गेंद उतनी तेज नहीं होती या स्किड कर रही होती है, लेकिन यह नाथन के खिलाफ नहीं है। वह अविश्वसनीय हैं और लंबे समय से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।"

 

ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ में खेले गए लो-स्कोरिंग टेस्ट मैच को 8 विकेट से अपने नाम किया था। इसके बाद मेजबान टीम ने ब्रिस्बेन में खेले गए दूसरे टेस्ट को 8 विकेट से जीतकर पांच मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से लीड बना ली है।

 

सीरीज के दूसरे मुकाबले में मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड की पहली पारी में 6 विकेट हासिल किए, जबकि माइकल नेसर, स्कॉट बोलैंड और ब्रेंडन डोगेट ने 1-1 विकेट निकाला।

 

अगली पारी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेसर ने सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए, जबकि मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड ने 2-2 विकेट निकाले। एक विकेट डोगेट के नाम रहा।

 

--आईएएनएस

 

 

 

