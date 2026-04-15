Atletico Madrid vs Barcelona : लुकमैन ने एटलेटिको के लिए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में जगह पक्की की

मैड्रिड: एडेमोला लुकमैन ने एफसी बार्सिलोना की शुरुआती वापसी का जवाब देते हुए एटलेटिको मैड्रिड को 2017 के बाद पहली बार यूईएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में पहुंचाया।

लामिन यामल और फेरान टोरेस ने बार्सिलोना की शुरुआती वापसी में गोल किए, लेकिन लुकमैन का फिनिश निर्णायक गोल साबित हुआ क्योंकि एटलेटिको ने कुल 3-2 से जीत हासिल की।

बार्सिलोना ने एक मिनट के अंदर यामल के जादू से जुआन मुसो को परखने के लिए एक शानदार शुरुआत की और उन्हें चौथे मिनट में इनाम मिला जब उनके नंबर 10 ने क्लेमेंट लेंगलेट से गेंद छीनकर टोरेस के पास पर दौड़ते हुए मुसो के पैरों के बीच से गेंद को आगे बढ़ाया।

22वें मिनट में एंटोनी ग्रीजमैन के लिए एक बड़ा मौका मैच में ज्यादा संतुलन का संकेत था, लेकिन टोरेस के तीन शानदार टच ने फिर मेहमानों को टाई में बराबरी पर ला दिया। पहले दो ने उन्हें लेंगलेट से दूर कर दिया, और तीसरे ने टॉप-राइट कॉर्नर पर गेंद को मारा।

हाफ-टाइम से पहले कहानी में एक और ट्विस्ट आया, एडेमोला लुकमैन ने 31वें मिनट में मार्कोस लोरेंटे के लो क्रॉस को गोल में बदलकर एटलेटी को फिर से आगे कर दिया।

80वें मिनट में एरिक गार्सिया के अलेक्जेंडर सोरलोथ पर फाउल के कारण आउट होने से आखिरी समय में बढ़त की उम्मीदें और कम हो गईं, लेकिन फिर भी बार्सिलोना स्टॉपेज टाइम में रोनाल्ड अराउजो के हेडर से गोल करने के करीब पहुंच गया।

एथलेटिक के कोच डिएगो शिमोन ने कहा, "14 साल हो गए हैं, लेकिन टीम को अभी भी मुकाबला करते देखना मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। खिलाड़ी बदल गए हैं, हमें कई बार नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी, और फिर भी हम फिर से यूरोप में टॉप चार में हैं।"

एटलेटी का मुकाबला सेमीफाइनल में आर्सेनल और स्पोर्टिंग सीपी के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा।

--आईएएनएस