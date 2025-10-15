अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में छाए करनाल के खिलाड़ी, 9 गोल्ड समेत कुल 13 मेडल जीते

करनाल, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय कुक्कीवोन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में करनाल के खिलाड़ियों ने अपना जलवा दिखाया। जिले के 12 खिलाड़ियों ने 13 मेडल जीते। इनमें 9 गोल्ड, दो सिल्वर और दो ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।

दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारत के अलावा इंग्लैंड, जापान, फिलीपींस, नेपाल, कोरिया समेत अन्य देशों के करीब 1500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था।

करनाल की मानवी, निधि शर्मा, नक्ष, चक्षु, लीजा, अक्षु, हरनूर, गर्व ढींगडा और मनकीरत ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीते। अक्षु और अनमोल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए, जबकि आर्यन और आरवी मदान ने ब्रॉन्ज मेडल जीते।

मेडल जीतकर जब खिलाड़ी वापस करनाल लौटे, तो यहां माला पहनाकर ढोल-बाजे के साथ इनका स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों ने आपस में लड्डू बांटकर खुशियां मनाई।

प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड मेडल जिताने वाली निधि शर्मा ने पत्रकारों से कहा, "इस चैंपियनशिप में हम 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने 9 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कुछ खिलाड़ियों ने स्पीड किकिंग में हिस्सा लिया था, जबकि कुछ खिलाड़ियों ने फाइट में भाग लिया। दोनों ही इवेंट में खिलाड़ियों ने मेडल जीते। इस चैंपियनशिप में कई देशों के बेहतरीन खिलाड़ी शामिल थे, लेकिन हमने मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया।"

गोल्ड मेडलिस्ट हरनूर ने कहा, "मैंने अंतरराष्ट्रीय कुक्कीवोन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। मैं करीब एक साल से ताइक्वांडो सीख रही हूं। मैं इस चैंपियनशिप में मेडल जीतकर बहुत खुश हूं। मेरी कोशिश भविष्य में देश के लिए और गोल्ड मेडल लाना है।"

एसके मार्शल आर्ट एकेडमी के कोच सतीश ने कहा, "हमारे करनाल के बच्चों ने दिल्ली में खेली गई इस चैंपियनशिप में देश का परचम लहराया है। इस चैंपियनशिप में कोरिया, नेपाल, बांग्लादेश, इंग्लैंड समेत अन्य देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस आयोजन से हमारे खिलाड़ियों को काफी अनुभव मिला है। हमें स्टेडियम में सभी सुविधाएं मुहैया कराई गईं।"

--आईएएनएस

आरएसजी