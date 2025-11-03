अंतर्राष्ट्रीय टी20 में रहमानुल्लाह गुरबाज के 2,000 रन पूरे, अफगानिस्तान के तीसरे बल्लेबाज बने

नई दिल्ली, 2 नवंबर (आईएएनएस)। अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 2,000 रन पूरे कर लिए हैं। गुरबाज ने ये उपलब्धि रविवार को हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए टी20 मुकाबले में हासिल की। गुरबाज ऐसा करने वाले अफगानिस्तान के तीसरे बल्लेबाज हैं।

रहमानुल्लाह गुरबाज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ रविवार को खेले गए सीरीज के तीसरे टी20 मुकाबले में 48 गेंद पर 5 छक्के और 8 चौके की मदद से 92 रन की विस्फोटक पारी खेली। इस पारी के दौरान 25वां रन बनाते ही अंतर्राष्ट्रीय टी20 में उनके 2,000 रन पूरे हो गए। पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी और पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद के बाद गुरबाज अंतर्राष्ट्रीय टी20 में 2,000 रन बनाने वाले तीसरे अफगान बल्लेबाज हैं।

रहमानुल्लाह गुरबाज ने 23 साल के रहमानुल्लाह गुरबाज ने 80 टी20 मैचों की 80 पारियों में 11 अर्धशतक और 1 शतक की मदद से 2,067 रन बनाए हैं। 100 उनका सर्वाधिक स्कोर है। गुरबाज मौजूदा समय में अफगानिस्तान के सबसे भरोसेमंद और विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं। टी20 फॉर्मेट उनका पसंदीदा फॉर्मेट है। यही वजह है कि आईपीएल के साथ-साथ दुनिया की अन्य टी20 लीग में भी उनकी बड़ी मांग रहती है। पहली गेंद से ही विपक्षी टीम पर हावी होना गुरबाज की ताकत रही है।

अफगानिस्तान क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान देने में पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी की बड़ी भूमिका रही है। 40 साल की उम्र में भी वह फिट हैं और टीम का हिस्सा हैं। 144 मैचों की 135 पारियों में नबी ने 7 अर्धशतक की मदद से 2,417 रन बनाए हैं। नबी ने 104 विकेट भी लिए हैं।

पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने मोहम्मद शहजाद ने 73 टी20 मैचों में 1 शतक और 12 अर्धशतक लगाते हुए 2,048 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 118 है।

