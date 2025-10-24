अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने रूस और बेलारूस का निलंबन समाप्त किया

बॉन, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की आम सभा ने बेलारूस और रूस की राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियों के आंशिक निलंबन को बरकरार न रखने के लिए मतदान किया। इस कदम से दोनों देशों के पूर्ण सदस्यता अधिकार और विशेषाधिकार बहाल हो गए। इसका अर्थ है कि दोनों देशों के पैरा एथलीट एक बार फिर पैरालंपिक खेलों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्हें अपने-अपने अंतर्राष्ट्रीय महासंघों के नियमों के अनुसार अर्हता प्राप्त करनी होगी।

पैरालंपिक प्रणाली के तहत, प्रत्येक खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ अपने आयोजनों के लिए एथलीटों की योग्यता और पात्रता दोनों निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होता है। आईपीसी महासभा के निर्णय के बाद, समिति ने मिलानो कॉर्टिना (इटली) 2026 पैरालंपिक शीतकालीन खेलों में शामिल खेलों का संचालन करने वाले चार अंतर्राष्ट्रीय महासंघों—अंतर्राष्ट्रीय स्की और स्नोबोर्ड महासंघ (एफआईएस), अंतर्राष्ट्रीय बायथलॉन संघ (आईबीयू), विश्व कर्लिंग, और विश्व पैरा आइस हॉकी से पुष्टि मांगी।

एफआईएस परिषद ने मंगलवार, 21 अक्टूबर को मिलानो कॉर्टिना 2026 के लिए अपने क्वालीफिकेशन कार्यक्रमों में दोनों देशों के एथलीटों की भागीदारी को सुविधाजनक नहीं बनाने के लिए मतदान किया। इसी प्रकार, आईबीयू ने पुष्टि की कि सितंबर 2022 के आईबीयू कांग्रेस के निर्णय के अनुसार बेलारूसी और रूसी बायथलॉन महासंघ अपनी प्रतियोगिताओं से निलंबित रहेंगे।

पैरा आइस हॉकी की बात करें तो, आईपीसी का सितंबर का निर्णय तकनीकी रूप से रूस को फिर से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता है। विश्व पैरा आइस हॉकी ने स्पष्ट कर दिया है कि व्यावहारिक रूप से देश के लिए मार्च के खेलों के लिए अर्हता प्राप्त करना संभव नहीं है। इस बीच, बेलारूस के पास वर्तमान में कोई पैरा आइस हॉकी टीम नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रही हो।

व्हीलचेयर कर्लिंग में, विश्व कर्लिंग ने जनवरी 2025 में ही घोषणा कर दी थी कि वह बेलारूस और रूस को 2024-2025 सीजन के अंत तक अपनी प्रतियोगिताओं से बाहर रखेगा। परिणामस्वरूप, दोनों देशों की टीमें मिलानो कॉर्टिना 2026 के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अयोग्य हैं।

आईपीसी अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन्स ने प्रत्येक महासंघ की स्वायत्तता के प्रति संगठन के सम्मान पर जोर देते हुए कहा, "जिस तरह आईपीसी, एनपीसी बेलारूस और एनपीसी रूस के आंशिक निलंबन को बरकरार न रखने के आईपीसी महासभा के निर्णय का पूरी तरह से सम्मान करता है, उसी तरह हम भी प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के उन खेलों के संबंध में निर्णयों का पूरी तरह से सम्मान करते हैं जिनका वे संचालन करते हैं।"

एफआईएस, आईबीयू, और विश्व कर्लिंग की वर्तमान स्थिति का अर्थ है कि बेलारूस और रूस के एथलीट और टीमें उनके स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, जिससे उनके लिए मिलानो कॉर्टिना 2026 पैरालंपिक शीतकालीन खेलों के लिए अर्हता प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। बेलारूस और रूस अब पैरा आइस हॉकी प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन योग्यता चक्र के इस अंतिम चरण में, नवंबर के पैरालंपिक खेलों के योग्यता टूर्नामेंट के लिए छह टीमें पहले ही निर्धारित हो चुकी हैं।

मिलानो कॉर्टिना 2026 पैरालंपिक शीतकालीन खेल 6-15 मार्च, 2026 तक चलेंगे।

--आईएएनएस

पीएके