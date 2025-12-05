अंतरराष्ट्रीय लीग टी20 में राशिद खान की एंट्री, इस टीम के लिए खेलेंगे

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान की अंतरराष्ट्रीय लीग टी20 (आईएलटी20) में एंट्री हो चुकी है। राशिद लीग में एमआई एमिरेट्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे।

आईएलटी20 में एमआई एमिरेट्स को उस समय तगड़ा झटका लगा जब ऑलराउंडर जॉर्डन थॉम्पसन इंजर्ड हो गए। थॉम्पसन की जगह टीम ने राशिद खान को शामिल किया है। राशिद पूर्व में एमआई एमिरेट्स के लिए खेल चुके हैं। 2023 में उन्होंने इस टीम के लिए खेलते हुए 2 मैचों में 4 विकेट लिए थे। हालांकि मौजूदा सीजन में राशिद 20 दिसंबर तक ही टीम के लिए उपलब्ध होंगे।

राशिद दुनिया की अलग-अलग लीग में भी एमआई से जुड़े हुए हैं। वह साउथ अफ्रीका20 लीग में एमआई केपटाउन कप्तान हैं। साल की शुरुआत में सनराइजर्स ईस्टर्न केप के खिलाफ उन्हें अपना पहला खिताब दिलाया था। वह 2023 और 2024 में मेजर लीग क्रिकेट में एमआई न्यूयॉर्क के लिए भी खेल चुके हैं।

अंतरराष्ट्रीय लीग टी20 का चौथा सीजन 2 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ था और 4 जनवरी 2026 तक चलेगा।

राशिद खान टी20 फॉर्मेट में दुनिया के श्रेष्ठतम और सफलतम स्पिनर हैं। निचले क्रम में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की उनकी क्षमता उन्हें और भी खास और उपयोगी बनाती है। दुनिया की हर टी20 लीग में राशिद खान की मांग रहती है।

राशिद खान टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। 2015 से 2025 के बीच खेले 500 मैचों में उन्होंने 681 विकेट लिए हैं। इन मैचों लीग क्रिकेट के अलावा अफगानिस्तान के लिए खेले मैच में भी शामिल हैं।

दाएं हाथ के लेग स्पिनर राशिद आईपीएल में भी बड़ा नाम हैं। लंबे समय तक सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा रहने के बाद 2022 में वह गुजरात टाइटंस से जुड़े थे। वह इस टीम के उपकप्तान हैं। 2017 से आईपीएल खेल रहे राशिद ने 136 मैचों में 158 विकेट लिए हैं।

--आईएएनएस

पीएके