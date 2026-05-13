अंतरराष्ट्रीय खेलों में वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा गुजरात : मंत्री जयराम गामित

गांधीनगर, 12 मई (आईएएनएस)। खेल राज्य मंत्री जयराम गामित ने मंगलवार को गांधीनगर में एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि गुजरात न केवल अपने विकास के लिए, बल्कि वैश्विक खेलों में अपनी बढ़ती मौजूदगी के कारण भी अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रहा है।

चैम्पियनशिप का उद्घाटन महात्मा मंदिर में हुआ, जिसमें भारत सहित 29 एशियाई देशों के 400 से ज्यादा एथलीट, टेक्नीशियन और कोचों ने हिस्सा लिया।

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए गामित ने कहा, "गुजरात को अब दुनिया भर में न सिर्फ विकास के लिए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में अपनी बढ़ती भूमिका के लिए भी पहचाना जा रहा है।"

उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर उच्च-स्तरीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी करना भारतीय और राज्य के एथलीटों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों से रूबरू होने का मौका मिलेगा और उनके आत्मविश्वास और प्रदर्शन को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, "ऐसे आयोजन देश में खेल प्रतिभाओं के दीर्घकालिक विकास में योगदान देंगे।"

राष्ट्रीय खेल नीति की पहलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'खेलो इंडिया' और 'खेलो भारत' कार्यक्रमों की सोच के तहत, गुजरात ने विश्व-स्तरीय खेल बुनियादी ढांचा विकसित किया है।"

उन्होंने बताया कि राज्य में फिलहाल ज़िला स्तर पर 39 खेल स्कूल और उत्कृष्टता केंद्र चल रहे हैं, जिनका मकसद जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण देना है।

उन्होंने आगे कहा कि गांधीनगर में एथलीटों के लिए एक उच्च-प्रदर्शन केंद्र बनाने की योजना है और इसके 2027 तक चालू होने की उम्मीद है।

गामित ने भारत के आने वाले अंतरराष्ट्रीय खेल कैलेंडर का भी जिक्र करते हुए कहा, "अहमदाबाद 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला है, जबकि देश 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी को लेकर आगे बढ़ रहा है। 2029 में होने वाले विश्व पुलिस और फायर गेम्स गुजरात की पहचान को एक प्रमुख खेल केंद्र के तौर पर और मजबूत करेंगे।"

अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद हसन जलूद ने कहा, "वैश्विक तनावों के बावजूद, 29 देशों के एथलीटों के लिए इस चैम्पियनशिप का भारत द्वारा सफलतापूर्वक आयोजन करना सराहनीय था।"

उन्होंने आगे कहा कि महासंघ भारत में ऐसे ही अन्य अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए पूरा सहयोग देने को तैयार है और उन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एशियाई भारोत्तोलन महासंघ और भारतीय भारोत्तोलन महासंघ को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद बिन यूसुफ़ अल माना ने कहा कि यह चैम्पियनशिप एशियाई देशों के बीच एकता को दर्शाती है, और उन्होंने इन देशों को 'एक ही खेल परिवार' बताया।

उन्होंने इस आयोजन की व्यवस्था की सराहना की और इसमें हिस्सा लेने वाले सभी एथलीटों को सफलता की शुभकामनाएं दीं।

भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव और सबीना यादव ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और चैम्पियनशिप के बारे में जानकारी दी।

--आईएएनएस

एससीएच