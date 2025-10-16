खेल

अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन के साथ पर्यटन के दृष्टिकोण से मिजोरम आएं: लालनघिंगलोवा हमार

Oct 17, 2025, 01:58 AM

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। मिजोरम के खेल एवं पर्यटन मंत्री लालनघिंगलोवा हमार ने कहा है कि वह चाहते हैं कि आइजल में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन में दूसरे देशों के प्रतिभागी आएं। यह आयोजन खेल के साथ-साथ पर्यटन का भी है। धावक शौक से भी मिजोरम आ सकते हैं। हमार ने मिजोरम को देश के अन्य राज्यों से जोड़ने के लिए धन्यवाद भी दिया।

आईएएनएस से बात करते हुए हमार ने कहा, "भारतीय रेलवे एक क्रांतिकारी बदलाव है। रेलवे ने पूरी पर्यटन व्यवस्था बदल दी है। अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन के दूसरे संस्करण में स्थानीय के अलावा राज्य के बाहर से भी प्रतिभागी शामिल होंगे। हम केवल हवाई संपर्क या सड़क मार्ग से ही राज्य के बाहर से आने वाले लोगों की उम्मीद कर सकते हैं, जो एक चुनौती है। हवाई क्षेत्र अभी भी बहुत महंगा है। ऐसे में भारतीय रेलवे काफी मददगार है।

उन्होंने कहा, "मैं मिजोरम में हूं। क्या हम मिजोरम के खेलों को सशक्त बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? यह एक ऐसी योजना है जो 15 साल से ऊपर की उम्र के लड़के और लड़कियों, जिनका अंतिम लक्ष्य 2036 ओलंपिक में भाग लेना है, को मौका देती है। आप जानते हैं कि हमारे पास भी यही विजन है। इसलिए निश्चित रूप से हम इस आंदोलन में शामिल हैं। खेल मंत्रालय हमारे साथ है। हम चाहते हैं कि पूरे देश के धावक इसमें भाग लें। यह कोई खेल आयोजन नहीं होगा। यह एक तरह का पर्यटन आयोजन भी होगा क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग मिजोरम आएं। मैं न केवल दौड़ने जा रहा हूं, बल्कि खूबसूरत शहर आइजल और निश्चित रूप से मिजोरम का आनंद भी लेना चाहता हूं।"

कैप्टन राहुल बाली ने आईएएनएस से कहा, "मैं आइजल अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन का क्यूरेटर हूं, जिसे हमने अप्रैल 2025 में शुरू किया था। यह मिजोरम सरकार की पहल है, साथ ही यह भारतीय एथलेटिक महासंघ और भारतीय खेल प्राधिकरण से भी जुड़ा है। यह दौड़ भारतीय महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि यहां जो भी रिकॉर्ड बनेगा, उसे रिकॉर्ड माना जाएगा।"

उन्होंने कहा, "हम उन सभी लोगों के लिए जश्न मनाने का एक वैकल्पिक तरीका देने की कोशिश कर रहे हैं जो पेशेवर धावक नहीं हैं। वे आएंगे और वे 21.1 किमी की हाफ मैराथन दौड़ेंगे। पुरुष और महिला वर्ग, यह सभी के लिए खुला है या शौकिया धावक जो सिर्फ मनोरंजन के लिए आना और दौड़ना चाहते हैं। आप सभी 14 फरवरी 2026 को इस खूबसूरत स्थान पर आकर भाग ले सकते हैं।"

मिजोरम में अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन 14 फरवरी 2026 को वैलेंटाइन डे पर आयोजित किया जाएगा। मैराथन का सफल आयोजन पहले 26 अप्रैल 2025 को हुआ था, जिसमें 1500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

