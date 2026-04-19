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'अंत में मिलर के अनुभव ने ही अंतर पैदा किया,' आरसीबी पर डीसी की जीत से खुश वेणुगोपाल राव

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 19, 2026, 10:07 AM

बेंगलुरु, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने शनिवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 26वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ 6 विकेट से जीत हासिल की। डीसी के क्रिकेट डायरेक्टर वेणुगोपाल राव ने इस जीत के पीछे की मुख्य वजह डेविड मिलर के अनुभव और दबाव में शांत रहने की क्षमता को बताया है।

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेणुगोपाल राव ने कहा, "इस तरह के टूर्नामेंट में, सब कुछ मोमेंटम पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि आज डेविड मिलर ने हमारे लिए मैच खत्म किया। अनुभव हमेशा काम आता है। उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया।"

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में 176 रनों का पीछा करते हुए, दिल्ली कैपिटल्स पावरप्ले में 18 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। हालांकि, केएल राहुल (57) और ट्रिस्टन स्टब्स (60 नाबाद) ने एक महत्वपूर्ण 76 रनों की साझेदारी के साथ पारी को संभाला, जिससे मेहमान टीम फिर से मुकाबले में वापस आ गई।

इस वापसी के बावजूद, मैच आखिरी ओवर तक बराबरी पर बना रहा, जिसमें जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी। इस दौरान मिलर (नाबाद 22) का अनुभव काम आया, उन्होंने रोमारियो शेफर्ड के खिलाफ मोर्चा संभाला। शुरुआती कुछ गेंदों के बाद, इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने दो ऊंचे छक्के जड़े और उसके बाद एक चौका लगाकर एक गेंद शेष रहते ही जीत पक्की कर दी।

वेणुगोपाल राव ने उस मध्य-चरण की साझेदारी के महत्व को भी स्वीकारा, जिसने सफल चेज की नींव रखी। उन्होंने कहा, "बात एक अच्छी साझेदारी पर आकर टिक गई थी। आरसीबी ने जो कुल स्कोर बनाया था वह चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मुझे लगा कि केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच की साझेदारी बहुत अहम थी।"

मैच में इससे पहले, डीसी के गेंदबाजों ने आरसीबी को 175/8 के स्कोर तक सीमित रखने में अहम भूमिका निभाई। राव ने बताया कि पिच की प्रकृति को समझना और उसी के अनुसार योजनाओं को लागू करना टीम को मुकाबले में आगे रहने में मददगार साबित हुआ।

उन्होंने समझाया, "दिन के मैच में विकेट का बर्ताव अलग होता है। गर्मी की वजह से यह धीमा हो जाता है। हम इसके लिए तैयार थे। आरसीबी लगातार 220–230 रन बना रही है, लेकिन अगर आप बीच-बीच में विकेट लेते रहें, तो कोई भी टीम दबाव में आ सकती है। इस मैच में ठीक यही हुआ।"

वेणुगोपाल राव ने कप्तान अक्षर पटेल की उनके हरफनमौला योगदान के लिए भी तारीफ की, खासकर फॉर्म में वापसी के लिए की गई कड़ी मेहनत के बाद। उन्होंने कहा, "वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वह हमसे लगातार कहते रहे कि यह बस समय की बात है। कभी-कभी, जब आत्मविश्वास कम होता है, तो किसी को आगे बढ़कर हौसला बढ़ाना पड़ता है। यहीं पर कोच ने अहम भूमिका निभाई, और उसने विकेट लिए, जिसमें टिम डेविड का विकेट भी शामिल था। उसे इसी हौसले की जरूरत थी।"

--आईएएनएस

आरएसजी

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