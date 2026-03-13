Aston Villa vs Lille : विला, पोर्टो, मिडट्जिलैंड ने राउंड ऑफ 16 के पहले चरण में मामूली बढ़त बनाई

नई दिल्ली: यूईएफए यूरोपा लीग के राउंड ऑफ 16 के पहले लेग मुकाबलों में रोमांचक नतीजे देखने को मिले। ओली वाटकिंस के शानदार हेडर की बदौलत एस्टन विला ने फ्रांस की टीम लिली ओएससी को 1-0 से हराकर अहम बढ़त हासिल कर ली। वहीं, एफसी पोर्टो और एफसी मिडट्जिलैंड ने भी अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए अगले चरण की ओर मजबूत कदम बढ़ाया।

फ्रांस के स्टेड पियरे-मौरॉय स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में एस्टन विला और लिली के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों ने कई मौके बनाए, लेकिन गोल नहीं हो सका। दूसरे हाफ में 61वें मिनट पर ओली वॉटकिंस ने हेडर के जरिए गोल दागकर विला को बढ़त दिला दी।

इस मुकाबले में विला के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने लिली के कई घातक हमलों को नाकाम किया और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ एस्टन विला ने फ्रांस में अपने सातवें प्रयास में पहली जीत दर्ज की।

यह मुकाबला विला के मैनेजर उनाई एमरी के लिए भी खास रहा। क्लब के साथ यह उनकी 100वीं जीत थी। वह सबसे तेज गति से 100 जीत हासिल करने वाले मैनेजर बन गए हैं।

दूसरी ओर, दो बार की चैंपियन पोर्टो ने जर्मनी की टीम वीएफबी स्टटगार्ट के खिलाफ पहले हाफ में शानदार शुरुआत की। मैच के शुरुआती सात मिनट के भीतर दो गोल कर पोर्टो ने मजबूत बढ़त बना ली।

पोर्टो की ओर से टेरेम मोफीके दमदार शॉट और रोड्रिगो मोरा के शानदार फिनिश ने टीम को बढ़त दिलाई। हालांकि स्टटगार्ट ने वापसी की कोशिश की और हाफ टाइम से ठीक पहले डेनिज उंडाव की शानदार हाफ-वॉली से अंतर कम कर दिया।

डेनमार्क की टीम मिड्टजीलैंड ने इंग्लैंड के नॉटिंघम फारेस्ट को 1-0 से हराकर सबको चौंका दिया। मैच के 80वें मिनट में सब्सटीट्यूट चो गुए-सुंग ने लूपिंग हेडर से निर्णायक गोल किया।

--आईएएनएस