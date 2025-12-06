खेल

Assam vs Odisha : रियान पराग की टीम असम की करारी हार, ओडिशा 73 रन से जीती

ओडिशा ने असम को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार जीत दर्ज की, आशीर्वाद स्वेन बने प्लेयर ऑफ द मैच।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 06, 2025, 04:42 PM
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: रियान पराग की टीम असम की करारी हार, ओडिशा 73 रन से जीती

लखनऊ: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंतर्गत असम और ओडिशा के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शनिवार को मुकाबला खेला गया। इस मैच में रियान पराग की कप्तानी वाली असम को करारी हार का सामना करना पड़ा।

असम के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। ओडिशा ने 4 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। ओडिशा की तरफ से सबसे ज्यादा 51 रन विकेटकीपर बल्लेबाज आशीर्वाद स्वेन ने बनाए। आशीर्वाद ने 28 गेंद पर 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 51 रन की पारी खेली। वह नाबाद रहे। उनके साथ कप्तान बिपल्ब सामंत्रे 32 गेंद पर 43 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों के बीच 50 गेंदों में 96 रन की साझेदारी हुई। इस साझेदारी की बदौलत ही 75 पर 4 विकेट गंवा चुकी ओडिशा 171 तक पहुंच सकी।

असम के लिए अब्दुल अजीज कुरैशी ने 2, मुख्तार हुसैन और अविनव चौधरी ने 1-1 विकेट लिए।

172 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी असम की बल्लेबाजी ओडिशा की घातक गेंदबाजी के सामने पूरी तरह बिखर गई। सुमित घडिगांवकर और रियान पराग ही दो अंकों में पहुंच सके। घडिगांवकर पारी की शुरुआत करने आए थे। वह 33 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 43 रन बनाकर आउट हुए। वहीं रियान पराग 19 गेंद पर 14 रन बनाकर आउट हुए।

ओडिशा के कप्तान सामंत्रे ने 1 ओवर में 2 रन देकर 3 विकेट लिए। बादल बिस्वाल ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए। सौम्य रंजन लेंका, राजेश मोहंती, सर्बेश्वर मोहंती और प्रयास सिंह ने 1-1 विकेट लिए।

आशीर्वाद स्वेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

जीत के बाद ग्रुप ए में ओडिशा चौथे स्थान पर पहुंच गई है। ओडिशा ने 6 मैचों में 3 जीत हासिल की है जबकि 3 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा।

--आईएएनएस

 

 

Syed Mushtaq Ali TrophyIndian Domestic Cricketmatch highlightsT20 TournamentAssam CricketIkana StadiumOdisha Cricket

Related posts

Loading...

More from author

Loading...