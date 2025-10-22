खेल

Asian Youth Games : युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुभव का मंच, जिससे तय होगी ओलंपिक की राह

एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत का शानदार प्रदर्शन, 3 पदक जीते
Oct 23, 2025, 04:54 AM
एशियन यूथ गेम्स : युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुभव का मंच, जिससे तय होगी ओलंपिक की राह

नई दिल्ली: एशियन यूथ गेम्स (एवाईजी) का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (ओसीए) की ओर से किया जाता है। इसे एशियन गेम्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीपीय मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट माना जाता है।

एशियन यूथ गेम्स के इतिहास में अब तक सिंगापुर और चीन ने इन खेलों की मेजबानी की है। दोनों बार चीन सर्वाधिक पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है। इस बार बहरीन के पास एशियन यूथ गेम्स की मेजबानी है।

एशियन यूथ गेम्स का मकसद प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों की पहचान करते हुए उन्हें अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्रदान करना है, जिससे उनका खेल कौशल और आत्मविश्वास बढ़ता है। एशियन यूथ गेम्स युवाओं में खेलों के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ाते हैं। इसके साथ देशों में स्पोर्ट्स कल्चर भी मजबूत होता है।

यह सिर्फ प्रतिद्वंदिता ही नहीं, बल्कि अलग-अलग देशों के युवा खिलाड़ियों के बीच सांस्कृतिक और मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान बढ़ाने का भी माध्यम है। इन खेलों के जरिए युवा एथलीट ओलंपिक की राह भी तय करते हैं।

करीब 12 साल के बाद एक बार फिर एशियन यूथ गेम्स लौटा है। अक्टूबर में मनामा में इसका आयोजन किया जा रहा है। 31 अक्टूबर तक चलने वाले एशियन यूथ गेम्स-2025 में कुछ प्रतियोगिताएं 19 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं। यह सेनेगल के डकार में आयोजित होने वाले समर यूथ ओलंपिक 2026 के लिए क्वालिफिकेशन मीट भी है।

एशियन यूथ गेम्स-2025 में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, 3x3 बास्केटबॉल, ताइक्वांडो, जिउ-जित्सु, जूडो, कबड्डी, टेकबॉल, ट्रायथलॉन, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, बीच वॉलीबॉल, बीच रेसलिंग, मुक्केबाजी, केमल रेसिंग, रोड साइकिलिंग, ईस्पोर्ट्स, फुटसल, गोल्फ, हैंडबॉल, कुराश, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, मए थाई, पेंचक सिलाट, शो जंपिंग, तैराकी, टेबल टेनिस और रेसलिंग जैसे इवेंट्स शामिल हैं।

इस बार भारत के कुल 222 भारतीय खिलाड़ी 21 अलग-अलग खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनमें 119 महिला और 103 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं।

भारत ने एशियन यूथ गेम्स 2009 में 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और इतने ही ब्रॉन्ज के साथ कुल 11 मेडल अपने नाम किए थे।

इसके बाद भारत ने साल 2013 में खेले गए एशियन यूथ गेम्स में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस बार उसने एथलेटिक्स में सबसे बड़ा दल भेजा है, जिसमें कुल 31 खिलाड़ी शामिल हैं।

इनके अलावा, भारत के कबड्डी दल में 28, हैंडबॉल में 16 और मुक्केबाजी में 14 खिलाड़ी शामिल हैं। इनके अलावा, ताइक्वांडो, रेसलिंग और वेटलिफ्टिंग में 10-10 खिलाड़ी उतरेंगे।

एशियन यूथ गेम्स 2025 के दूसरे दिन तक भारत अंकतालिका में छठे पायदान पर है। भारत ने अब तक 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं।

उम्मीद की जा रही है कि एशियन यूथ गेम्स में जीत और अनुभव इन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, जिससे भारत का स्पोर्ट्स कल्चर और अधिक मजबूत होगा।

 

 

 

