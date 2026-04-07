Asian Boxing Championship 2026 : प्रीति-प्रिया और अरुंधति ने बनाई फाइनल में जगह

उलानबटार: भारत की मुक्केबाज प्रीति पंवार ने सोमवार को एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 के 54 किलोग्राम एलीट महिला वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में कोरिया की पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता एजी इम को हराया। भारतीय महिला टीम की प्रिया और अरुंधति चौधरी भी अपने-अपने सेमीफाइनल प्रतिद्वंद्वियों को आसानी से हराकर फाइनल में पहुंच गई हैं।

महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल की स्वर्ण पदक विजेता प्रीति ने एक शांत और सटीक प्रदर्शन किया। उन्होंने इम के खिलाफ तीनों राउंड में दबदबा बनाते हुए 5-0 से जीत हासिल की। ​​अब स्वर्ण पदक के एक बड़े मुकाबले में उनका सामना चीनी ताइपे की हुआंग शियाओ-वेन से होगा, जो तीन बार की विश्व चैंपियन (2019, 2023, 2025) और टोक्यो 2020 ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता हैं।

महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में प्रिया ने दमदार प्रदर्शन करते हुए नामून मोंखोर को 5-0 के सर्वसम्मत निर्णय से हराया और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अब खिताबी मुकाबले में उनका सामना उत्तर कोरिया की उन ग्योंग वोन से होगा। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में अंकुशिता बोरो को चीनी ताइपे की निएन-चिन चेन (पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता) के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। पहले राउंड के बाद बिजली आपूर्ति में आई समस्या के कारण यह मुकाबला बाधित हो गया था, जिसके बाद अंकों के आधार पर परिणाम घोषित किया गया।

अरुंधति ने महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल में ओयशा तोइरोवा पर 4-1 से जीत हासिल कर सभी को प्रभावित किया। उन्होंने अपने खेल पर पूरा नियंत्रण और संयम दिखाते हुए फाइनल में जगह बनाई। अब खिताबी मुकाबले में उनका सामना कजाकिस्तान की बकित सेइडिश से होगा।

इस बीच, महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में निकहत जरीन को चीन की वू यू के हाथों 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। वू यू मौजूदा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं और इस वर्ग की सबसे प्रभावशाली मुक्केबाजों में से एक हैं। महिलाओं की 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहेन को उज्बेकिस्तान की अजीजा जोकिरोवा से 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। अजीजा 70 किलोग्राम वर्ग में वर्ल्ड चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता हैं और अपने आक्रामक अंदाज और दमदार इंटरनेशनल रिकॉर्ड के लिए जानी जाती हैं।

महिलाओं के 80 किलोग्राम वर्ग में पूजा रानी कजाकिस्तान की नादेजदा र्याबेट्स से 0-5 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। नादेजदा 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता और एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। भारत की चार महिला बॉक्सर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। वहीं, 7 अप्रैल को महिलाओं के 48 किलोग्राम और 57 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे।

--आईएएनएस