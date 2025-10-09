Asian Aquatics 2025 : महिला वाटर पोलो क्वार्टर फाइनल में भारत चीन से 6-34 से हारा

अहमदाबाद: वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप के छठे दिन गुरुवार को वाटर पोलो स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला टीम को चीन ने 6-34 से हरा दिया।

चीन ने खेल के पहले क्वार्टर में ही बढ़त बना ली और महिला क्वार्टर फाइनल में भारत पर 6-34 से शानदार जीत हासिल की। ​​ली पेयांग, ली लिनयुन, और ली जियान्यु ने सात-सात गोल दागे और पूरे मैच में शानदार प्रदर्शन किया।

हान वेन ने छह गोल दागे, जबकि वांग शिन ने तीन गोल किए। शी जिंगजियारोंग ने दो गोल किए और वांग झुआन तथा लियू यान दोनों ने एक-एक गोल किया। भारत के लिए ध्रुति कार्तिकेय ने तीन गोल दागकर बढ़त बनाई। कप्तान वर्षा सुरेश, सफवा साकीर और कृषा पुरोकायस्ता ने टीम के लिए एक-एक गोल किया।

महिलाओं के एक अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान ने एक हाई-स्कोरिंग मैच में हांगकांग को 20-16 से हराया। शिबाता कनाडे ने जापान की ओर से पांच गोल किए, जबकि कप्तान फुकुदा शोका और एगुची सेइरा ने चार-चार गोल किए।

सांडा युमेका ने तीन, कोबायाशी माहो ने दो और यामादा करिन तथा शिओनोशिता कहो ने एक-एक गोल किया। हांगकांग के लिए, हो चेउक किउ ने पांच गोल करके शीर्ष स्कोर की बराबरी की, कप्तान लाउ त्स चिंग ने तीन, एनजी हाउ लाम फ्रान, लाउ क्वान लिंग और लाम यिन नगा ने दो-दो गोल किए, जबकि बाउ हियु लाम और चांक पाक यिन ने एक-एक गोल किया।

कजाकिस्तान ने सिंगापुर को 10-7 से हराया। कजाकिस्तान की वोरोन्त्सोवा ओल्गा और रुडनेवा येलिजावेता ने तीन-तीन गोल किए, जबकि पोचिनोक दरिया, नोविकोवा अन्ना, कप्तान मिर्शिना अनास्तासिया और त्सोय अनास्तासिया ने एक-एक गोल किया। सिंगापुर के लिए, टियो जी सुआन ने तीन गोल करके शीर्ष स्कोरर रहीं, उसके बाद याप जिंगक्सुआन ने दो और लिम वान जुन और ली झुआन हुई ने एक-एक गोल किया।

थाईलैंड ने एक कड़े मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 8-6 से हरा दिया। कप्तान थिनविलई जनिस्ता, पुआंगटोंग क्रित्साना और रुआंग्सप्पाइसन रक्सिना ने थाईलैंड के लिए दो-दो गोल किए, जबकि कोंगचौय थानिता और क्वांटोंगटानारी पिट्टयापोर्न ने एक-एक गोल किया। उज्बेकिस्तान की गवाशेलाश्विली एलेना ने चार गोल किए, और एंड्रियाखिना सोफिया और मुर्तजाएवा कोमिला ने एक-एक गोल किया।

पुरुषों के वाटर पोलो क्वार्टर फ़ाइनल में, ईरान ने थाईलैंड को 21-6 से हराया। ईरान के शम्स अरमान और कप्तान यज़्दानखाह मेहदी ने 4-4 गोल किए, अघाई करीम ओमिद ने 3 गोल किए, मेहरीकोहनशहरी अलीरेज़ा, बेहज़ादसबुरी फ़रबूद और ग़ाविदेलहाजिघा अमीन ने 2-2 गोल किए, और ईरानपुरतारी अश्कन, अधम मर्साद, बरज़ेग्रीशरीफ़ाबाद मेहदी और सदरनिया सेयदेरफ़ान ने 1-1 गोल किया।

थाईलैंड के लिए, चानियोम फोंगसाथोन ने 2 गोल किए, जबकि पोंगप्रयून सुथियार्न, पेडपीनोंग जिरामाते, मनीजॉन ओहत्सकोर्न, और कप्तान चोम्पोसांग पट्टानित ने 1-1 गोल किया।

पुरुषों के क्वार्टर फाइनल में चीन ने सिंगापुर को 18-12 से हराया। शेन डिंगसोंग ने पांच गोल करके बढ़त बनाई, कप्तान चेन यिमिन ने चार और लू यी ने तीन गोल किए। चू चेंगहाओ और झांग बेई ने दो-दो गोल किए, जबकि वांग बेई और कै युहाओ ने एक-एक गोल किया।

सिंगापुर के लिए, गोह वेन झे ने पांच गोल किए, ओंग ई किन, कप्तान राजेंद्र संजीव, और सी तिएन ई जेडन ने दो-दो गोल किए, और चान डोमिनिक बो और सैक जस्टिन किन ने एक-एक गोल किया।

लोरे जुन के आठ और कप्तान उरा एनिशी के पांच गोलों की बदौलत जापान ने हांगकांग को 29-12 से हराया। माएदा अत्सुया और मात्सुनो रयोसुके ने तीन-तीन गोल किए, जबकि ताकाहाशी हिकारू और सकामाकी नारू ने दो-दो गोल किए।

छह अन्य जापानी खिलाड़ियों ने एक-एक गोल किया। हांगकांग के लिए, चान लुट यिन ने तीन, यूएन शिंग याउ और झांग त्स हिन ने दो-दो गोल किए, और पांच खिलाड़ियों ने एक-एक गोल किया।

उज्बेकिस्तान दिन के आखिरी पुरुष क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान से भिड़ेगा।