Asia Cup T20 Top Wicket Takers : वो शीर्ष गेंदबाज, जिनके नाम टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट

नई दिल्ली: एशिया कप-2025 का आयोजन 9-28 सितंबर के बीच यूएई में होने जा रहा है, जिसे लेकर फैंस काफी उत्सुक हैं। क्या आप उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, जिनके नाम एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है।

भुवनेश्वर कुमार: भारतीय तेज गेंदबाज ने साल 2016 से 2022 के बीच टी20 फॉर्मेट के छह मैच खेले, जिसमें कुल 23 ओवर गेंदबाजी की। इस दौरान उन्होंने 13 विकेट अपने नाम किए।

अमजद जावेद: यूएई के इस गेंदबाज ने साल 2016 में टी20 फॉर्मेट का एशिया कप खेला। उन्होंने सात मैचों में 14.08 की औसत के साथ 12 विकेट अपने नाम किए। इस दौरान उन्होंने 23 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 138 रन दिए।

मोहम्मद नवीद: यूएई के इस खिलाड़ी ने सात मुकाबलों में कुल 27.4 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें कुल 166 रन देते हुए 11 विकेट हासिल किए।

राशिद खान: अफगानिस्तान के इस गेंदबाज ने साल 2016 से 2022 के बीच आठ मुकाबले खेले, जिसमें कुल 31 ओवर गेंदबाजी की। इस दौरान अफगानी स्पिनर के नाम 11 विकेट रहे।

हार्दिक पांड्या: इस तेज गेंदबाज ने साल 2016 से 2022 के बीच एशिया कप के इस फॉर्मेट में कुल आठ मुकाबले खेले, जिसमें 18.81 की औसत के साथ 11 विकेट हासिल किए। इस दौरान पांड्या ने कुल 29.3 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 177 रन विपक्षी बल्लेबाजों को दिए।

अल-अमीन हुसैन: बांग्लादेश के इस दाएं हाथ के गेंदबाज ने पांच मुकाबलों में 12.18 की औसत के साथ 11 विकेट हासिल किए। इस दौरान उन्होंने 16.5 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें कुल 101 रन दिए।

इससे पहले साल 2022 में एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया फाइनल तक नहीं पहुंच सकी। भारतीय टीम सुपर-4 प्वाइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर रही और फाइनल में जगह नहीं बना पाई। फाइनल मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी।