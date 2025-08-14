Asia Cup T20 Top Run Scorers : वो पांच खिलाड़ी, जिनके नाम टी20 फॉर्मेट में सर्वाधिक रन

नई दिल्ली: एशिया कप-2025 का आयोजन 9-28 सितंबर के बीच यूएई में होगा। इस सीजन एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है। आइए, उन पांच बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में सर्वाधिक रन अपने नाम किए।

विराट कोहली (429 रन): भारत के इस दिग्गज बल्लेबाज ने साल 2016 से 2022 तक 10 मुकाबले खेले, जिसकी नौ पारियों में 85.80 की औसत के साथ 429 रन बनाए। इस दौरान कोहली के बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक निकले। कोहली इस टूर्नामेंट में 11 छक्के और 40 चौके लगा चुके हैं।

मोहम्मद रिजवान (281 रन): पाकिस्तान के इस खिलाड़ी ने टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में छह मैच खेले, जिसमें 56.20 की औसत के साथ 281 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से तीन अर्धशतक आए। रिजवान ने 21 चौके और छह छक्के लगाए हैं।

रोहित शर्मा (271 रन): भारत के इस खिलाड़ी ने नौ मुकाबलों में 30.11 की औसत के साथ बल्लेबाजी की। रोहित ने टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में दो अर्धशतकों के साथ 271 रन बनाए। रोहित के नाम 12 छक्के और 27 चौके हैं।

बाबर हयात (235 रन): हांगकांग के इस बल्लेबाज ने साल 2016 से 2022 के बीच में कुल पांच मैच खेले, जिसमें 47 की औसत के साथ 235 रन जुटाए। हयात के नाम एक शतक और एक अर्धशतक है। इस खिलाड़ी ने 10 छक्के और 22 चौके लगाए हैं।

इब्राहिम जादरान (196 रन): अफगानिस्तान के इस खिलाड़ी ने 65.33 की औसत के साथ 196 रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। जादरान ने चार छक्के और 14 चौके अपने नाम किए।

एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की तीन टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी। इसके बाद सुपर-4 में हर टीम तीन मैच खेलेगी। भारत 10 सितंबर से अपने यूएई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। टीम इंडिया 14 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी।